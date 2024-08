Chcą przywrócenia wyglądu sprzed II Wojny Światowej. Ta ulica w Gdańsku niebawem się zmieni!

Wykładowca szkoły policji ofiarą szaleńca ze Słupska. "To moje rozbite auto, mogę tak rozjechać każdego"

Rewitalizacja ul. Długie Ogrody dotyczyć ma terenu o powierzchni około 2,7 ha, na odcinku od Mostu Stągiewnego do estakady w ciągu ul. Elbląskiej. Miastu zależy na tym, by ulica ta odzyskała blask i dawną świetność. Konieczne jest zatem kompleksowe przebudowanie drogi oraz jej otoczenia, a także odtworzenie alei drzew w ciągu ulicy.

Zgodnie z założeniem, miejsce to zyska przede wszystkim więcej zieleni dzięki ograniczeniu liczby miejsc postojowych. W projektach konkursowych ich autorzy powinni zwrócić szczególną uwagę na walory kompozycji architektonicznej i urbanistycznej, wpływające na atrakcyjność okolicy, uwzględnienie aspektu historycznego oraz jakość i poprawność przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych. Ważne jest również, by prace zawierały rozwiązania proekologiczne i proklimatyczne możliwe do zrealizowania.

Ogłoszono konkurs. Kilkaset tysięcy złotych na nagrody

Konkurs na koncepcję zagospodarowania ul. Długie Ogrody ma charakter jednoetapowy, nieograniczony i realizacyjny. Oznacza to, że każdy zainteresowany spełniający wymagania określone w regulaminie może zgłosić swój pomysł, a zwycięzca zostanie wyłoniony podczas posiedzenia komisji konkursowej. Projekt musi spełnić wszystkie przyjęte kryteria.

Praca najlepszego autora lub zespołu autorskiego zostanie wybrana przez sąd konkursowy, w którym zasiada 12 specjalistów z dziedziny architektury i urbanistyki oraz przedstawicieli Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Biura Architekta Miasta, Biura Rozwoju Gdańska i Związku Uczelni Fahrenheita. Autor zostanie także zaproszony do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki i podpisania umowy na realizację projektu.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 120 tys. zł. Prace można składać do 8 listopada 2024, do godz. 14.00, poprzez platformę eZamówienia oraz w formie usztywnianych plansz, skoroszytu i pendrive’a bezpośrednio w siedzibie organizatora. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w połowie grudnia.

