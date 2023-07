i Autor: Radosław Szymański / Pixabay

To nie żart!

Chcieli zaoszczędzić na wakacjach nad morzem, grozi im 2 tys. zł kary. Tego nie przewidzieli wynajmując kwaterę

To miał być idealny sposób, żeby nie wydać fortuny i nie musieć płacić słynnych "paragonów grozy". Chodziło o to, by nieco zaoszczędzić i kupować świeże ryby u rybaków, a potem je samodzielne przyrządzać w wynajętej kwaterze. Na odpowiedź właścicieli nie trzeba było długo czekać - błyskawicznie wprowadzili zakazy przyrządzania ryb, a za ich złamanie grożą wysokie kary finansowe.