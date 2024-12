i Autor: Shutterstock Dyrektorzy szkół z gminy Chojnice spotkali się, by omówić pomysł całkowitego albo częściowego zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów

Zagrożeń jest zbyt dużo

Dyrektorzy szkół mają dosyć. Drastyczna decyzja ws. telefonów komórkowych. Pojawił się przykład "matki z parteru"

Dyrektorzy szkół z gminy Chojnice spotkali się, by omówić pomysł całkowitego albo częściowego zakazu używania telefonów komórkowych przez uczniów. Te działania popierają władze gminy, które również dostrzegają zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z komórek. Jednego z dyrektorów podał nawet przykład matki, która pisała do znajdującego się na piętrze dziecka, by zeszło na kolację.