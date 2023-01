Ciało kobiety w mieszkaniu w Gdańsku. Było częściowo zwęglone

Pożar mieszkania w Gdańsku. W środku ciało kobiety

W czasie gaszenia pożaru mieszkania w Gdańsku strażacy znaleźli częściowo zwęglone ciało kobiety - informuje PAP. Do zdarzenia doszło w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia w budynku przy ul. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Na razie nie wiadomo, jak doszło do pojawienia się płomieni, ale jak dodają mundurowi, ofiarą tragedii jest 79-latka. - Dodatkowo, dwie mieszkanki innego lokalu w tym samym budynku skarżyły się na trudności w oddychaniu, ale nie wymagały one transportu do szpitala - mówi PAP dyżurny stanowiska kierowania Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku. Sprawą pożaru zajęła się również tamtejsza policja.

