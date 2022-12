Znany nurek szuka ciała Iwony Wieczorek? Kim jest Marcel Korkuś?

Tajemnica zaginięcia Iwony Wieczorek. To dlatego przeszukują Zatokę Sztuki? O tych znakach mówiono już wcześniej

W pobliżu dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie trwają poszukiwania ciała Iwony Wieczorek, w których, jak informuje "Fakt", bierze udział nurek Marcel Korkuś. To m.in. dwukrotny rekordzista Guinessa w nurkowaniu wysokogórskim i odkrywca najwyżej położonego jeziora na świecie - argentyńskiego Cazedero, który znajduje się blisko 6 tys. m n.p.m. Korkuś zasłynął jednak nie tylko tym, bo w wolnych chwilach pomaga również w rozwikłaniu kryminalnych zagadek z całej Polski, szukając ciał zaginionych osób lub ofiar zbrodni. To mieszkaniec Żar wyłowił w 2020 r. zwłoki 3,5-letniego Kacperka z rzeki Kwisa, który wcześniej zażył narkotyki należące do jego ojca.

- Wiele razy brałem udział w podobnych akcjach, to dla mnie praca społeczna. Czasem ciężka, gdy ciała w naprawdę niedostępnych miejscach, trzeba szukać własnymi rękoma. Poszukiwania Kacperka prowadzono kilkadziesiąt kilometrów od Żar, nie mogłam tam nie pojechać - powiedział w wywiadzie dla zary.naszemiasto.pl Korkuś.

Z kolei pod koniec czerwca 2022 roku nurek znalazł na dnie Odry pod Krapkowicami wrak samochodu, w którym znajdowało się ciało mężczyzny. Okazało się, że to zaginiony przed 17 laty, 12 kwietnia 2005 r., Marcin S. z Zabrza, dzięki czemu Korkuś znowu przyczynił się do rozwiązania tajemniczej sprawy.

Poszukiwania ciała Iwony Wieczorek. Co się dzieje pod Zatoką Sztuki?

W działaniach mających na celu znalezienie ciała Iwony Wieczorek ma brać udział kilkudziesięciu funkcjonariuszy policji, którzy oprócz sprawdzania studzienek kanalizacyjnych przeszukują plażę przy pomocy psa tropiącego i wykrywacza metali. Na miejscu pojawił się też wojskowy namiot. Jak informuje Trojmiasto.pl, z budynku dawnej Zatoki Sztuki w Sopocie mundurowi wynosili worki i zaczęli rozbieranie znajdującego się nieopodal placu zabaw. W piątek, 30 grudnia, rozpoczęło się zakopywanie wykopanych wcześniej dołów, ale w to miejsce zaczęto również kopać nowy, lecz z drugiej strony budynku.

