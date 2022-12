Gdańsk. 8-tygodniowe dziecko wypadło z nosidełka. Chłopiec doznał ciężkich obrażeń głowy

Gdańsk. Dziecko wypadło z nosidełka. Chłopiec trafił do szpitala kilka godzin później

22 października 2020 roku do szpitala zostało przywiezione 8-tygodniowe dziecko w stanie ciężkim, z urazem głowy. - Według matki, dziecko wypadło z nosidełka. Charakter obrażeń wzbudził wątpliwości lekarzy, co do okoliczności ich powstania - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Obrażenia chłopca miały związek z wypadkiem drogowym, do którego doszło tego samego dnia w Gdańsku. Ojciec dziecka na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne pod wiaduktem SKM.

Według śledczych chłopiec wypadł z niewłaściwie zamontowanego nosidełka samochodowego, w którym był przewożony, w wyniku czego odniósł ciężkie obrażenia głowy. Prokurator Wawryniuk podkreśliła, że rodzice wraz z dzieckiem oddalili się z miejsca wypadku, nie podejmując działań w celu udzielenia pomocy medycznej 8-tygodniowemu chłopcu. Do szpitala udali się po kilku godzinach od zdarzenia.

Mężczyzna kierował samochodem pomimo zakazu

Prokuratura zarzuciła ojcu dziecka nieumyślne spowodowanie wypadku, w następstwie którego chłopiec doznał ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w postaci choroby realnie zagrażającej życiu. - Mężczyźnie zarzucono również naruszenie sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych - zaznaczyła Wawryniuk. Wskazała również, że obojgu rodzicom prokurator zarzucił narażenie dziecka, wbrew ciążącemu na nich obowiązkowi na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu poprzez niewłaściwe zabezpieczenie nosidełka samochodowego, w którym dziecko było przewożone. A także nie udzielenie po wypadku pomocy małoletniemu znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oskarżeni przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów - podkreśliła prokurator.

Rodzice usłyszeli wyrok

Sąd Rejonowy w Gdańsku skazał ojca dziecka na karę łączną 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby wynoszący 3 lata oraz 3 letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Ponadto, sąd orzekł zadośćuczynienie na rzecz małoletniego w kwocie 150 tysięcy złotych. Matce dziecka sąd wymierzył karę łączną 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonana na okres próby wynoszący 2 lata.

Wyrok jest nieprawomocny. - Nie wykluczamy złożenia apelacji. Prokuratura czeka na pisemne uzasadnienie wyroku - podkreśliła w rozmowie z PAP prokurator Wawryniuk.

