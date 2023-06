Ciało kobiety wyłowione z Wisły. Prawdopodobnie była w ciąży

Co doprowadziło do śmierci kobiety, której ciało wyłowiono z Wisły pod Kwidzynem? Zwłoki ujawniono we wtorek, 30 maja, ale policja nie może na razie ustalić tożsamości denatki, dodając, że prawdopodobnie była ona w ciąży. Zmarła ma 40-50 lat, jest szczupłej budowy ciała, wzrost ok. 165 cm, włosy długie, do ramion, w kolorze ciemnym, z wygolonym paskiem przez środek głowy. Policja w Kwidzynie prosi o pomoc w identyfikacji zwłok, dodając, że kobieta była ubrana w tunikę w kolorze czarnym z nieczytelnym napisem w kolorze żółtym na wysokości klatki piersiowej, spodnie w kolorze czarnym z pasem-ściągaczem ciążowym koloru czerwono-czarnego, kurtkę ortalionową w kolorze czarnym z napisem na kapturze „Pit Bull West Coast”, buty sportowe w kolorze czarnym z niebieskimi wstawkami marki Reebok.

Charakterystyczne tatuaże na ciele denatki

To nie wszystko, bo na lewym przedramieniu kobiety widać tatuaż z wizerunkiem pająka i pajęczyny nachodzącej na nadgarstek. Przy denatce ujawniono również pęk kluczy z brelokiem z napisem „Playtime”.

- Wszyscy, którzy mogą pomóc w określeniu tożsamości kobiety, proszeni są o kontakt z policjantami z Kwidzyna pod nr tel. 47 742 92 22 lub numer alarmowy 112 - apelują mundurowi.

