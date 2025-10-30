Ciało w walizce dryfowało w wodzie. Kto zabił 42-latka z Ustki? Przełom w sprawie

W maju 2025 roku w Ustce dokonano makabrycznego odkrycia – w walizce znaleziono ciało 42-letniego mężczyzny.

Ofiara zginęła w wyniku rozległych obrażeń głowy, a ciało zostało porzucone w walizce w wodzie.

W sprawie zatrzymano dwie osoby, a trzy usłyszały zarzuty zabójstwa i bezczeszczenia zwłok.

Co doprowadziło do tej zbrodni i jakie motywy kierowały sprawcami?

W maju 2025 r. policjanci dokonali makabrycznego odkrycia. W wodzie przy ul. Rybackiej w Ustce dryfowała walizka. W środku było ciało mężczyzny w stanie zaawansowanego rozkładu. - Wykonane oględziny miejsca ujawnienia zwłok, zabezpieczone ślady oraz szczegółowa sekcja wykazały, że do śmierci doszło w wyniku rozległych obrażeń głowy. - Wykonane oględziny miejsca ujawnienia zwłok, zabezpieczone ślady oraz szczegółowa sekcja wykazały, że do śmierci doszło w wyniku rozległych obrażeń głowy – wyjaśniła kom. Karina Kamińska, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. Według policyjnych ustaleń ofiarą był 42-letni mieszkaniec Ustki, którego zaginięcie zgłoszono w styczniu 2025 r.

Policjanci rozpoczęli śledztwo. Zabezpieczono monitoring z okolicznych kamer, przeprowadzono liczne rozmowy z osobami, które mogły mieć wiedzę o okolicznościach zaginięcia mężczyzny i przestępstwie, a także przesłuchano wielu świadków. Śledczy, analizując zgromadzone informacje, krok po kroku odtwarzali przebieg zdarzeń.

Zgromadzony materiał dowodowy wskazywał, że mężczyzna został brutalnie pobity w jednym z mieszkań w Ustce, gdzie sprawcy działając wspólnie i w porozumieniu zadali mu liczne uderzenia w głowę. Następnie ciało umieścili w walizce i porzucili w rejonie cieku wodnego przy ulicy Rybackiej.

– poinformowała rzeczniczka pomorskiej policji.

Policjanci pozyskali kolejne dowody, zarówno te ujawnione podczas oględzin miejsc związanych ze zdarzeniem, jak i uzyskane w toku prowadzonych kolejnych czynności, w tym przesłuchań świadków.

Współpraca śledczych z prokuratorem prowadzącym postępowanie pozwoliła na precyzyjne odtworzenie przebiegu zbrodni i wskazanie osób za nią odpowiedzialnych. W poniedziałek (27 października), po kilku miesiącach intensywnej pracy operacyjnej, policjanci przeprowadzili skoordynowane działania w Ustce i Miechucinie. Zatrzymano 27-letnią kobietę oraz 30-letniego mężczyznę podejrzanych o udział w zabójstwie.

Podczas przeszukań miejsc zamieszkania zatrzymanych funkcjonariusze zabezpieczyli telefony komórkowe, nośniki elektroniczne oraz inne przedmioty mogące stanowić dowody w sprawie. - U jednej z osób ujawniono także zawiniątko z białą sproszkowaną substancją, którą wstępne badania zidentyfikowały jako amfetaminę – poinformowała kom. Karina Kamińska.

W toku dalszych ustaleń policjanci dotarli również do dwóch innych osób powiązanych ze sprawą, które aktualnie przebywają w aresztach śledczych w związku z innymi przestępstwami. Zostały one doprowadzone do prokuratury celem przeprowadzenia czynności procesowych.

27-letnia kobieta i 30-letni mężczyzna, a także 41-letni mężczyzna doprowadzony z aresztu śledczego, usłyszeli zarzuty zabójstwa oraz bezczeszczenia zwłok. Drugi z podejrzanych, który przebywa w areszcie śledczym, 30-letni mężczyzna, odpowie za bezczeszczenie zwłok. Na wniosek Prokuratury Rejonowej w Słupsku sąd zastosował wobec podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Rejonowa w Słupsku we współpracy z funkcjonariuszami Wydziału Kryminalnego KMP w Słupsku i Wydziału Kryminalnego KWP w Gdańsku.

