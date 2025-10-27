Szokujące odkrycie na plaży. Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Zaginiony Kamil nie żyje

Tragiczne zakończenie poszukiwań 23-letniego Kamila, który zaginął po wyjściu z mieszkania znajomych w Gdańsku.

Ciało młodego mężczyzny odnaleziono pod molem na plaży w Brzeźnie po niemal tygodniu intensywnych poszukiwań.

Rodzina zmarłego podjęła współpracę z agencją detektywistyczną, zbierając fundusze na poszukiwania.

Co doprowadziło do śmierci Kamila i jakie są wstępne ustalenia śledczych? Dowiedz się więcej.

Trójmiejscy policjanci przez kilka dni poszukiwali zaginionego 23-letniego Kamila. Młody mężczyzna w niedzielę (19 października) około godz. 3:15 wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej. Do domu, mieszczącego się przy ul. Piastowskiej miał zaledwie 800 m. To tylko kilka minut drogi. Niestety, ślad po 23-latku zaginął.

Nie tylko policjanci szukali Kamila. Rodzina zaginionego 23-latka zdecydowała się podjąć współpracę z profesjonalną agencją detektywistyczną. Założono zbiórkę pieniędzy. - Niestety, takie działania wiążą się z dużymi kosztami - mówił jeszcze podczas poszukiwań Dawid, brat zaginionego. Rodzina chciałaby zebrać 30 tys. zł, co udało się w błyskawicznym tempie. Niedługo później konto przekraczało 40 tys. zł.

Niestety, w sobotę (25 października) potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Pod molem na plaży w Brzeźnie odnaleziono ciało. W poniedziałek (27 października) ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny. To 23-letni Kamil, poszukiwany od kilku dni.

Tragiczne informacje potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Policjant dodał, że w sprawie śmierci 23-latka wyjaśnia prokuratura. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu szokującego odkrycia wynika, że do śmierci młodego mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.

Źródło: KMP Gdańsk

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży: 116 111.

Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212.

Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108.

Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123. pokonackryzys.pl.

W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.

