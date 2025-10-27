Szokujące odkrycie na plaży. Potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Zaginiony Kamil nie żyje

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-27 13:41

Niemal tydzień poszukiwań i tragiczny finał. W sobotę (25 października) pod molem na plaży w Brzeźnie odnaleziono ciało. Zmarły to zaginiony 23-letni Kamil, który 19 października wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej.

Tragiczny finał poszukiwań 23-letniego Kamila.

i

Autor: Shutterstock; KMP Gdańsk/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Tragiczne zakończenie poszukiwań 23-letniego Kamila, który zaginął po wyjściu z mieszkania znajomych w Gdańsku.
  • Ciało młodego mężczyzny odnaleziono pod molem na plaży w Brzeźnie po niemal tygodniu intensywnych poszukiwań.
  • Rodzina zmarłego podjęła współpracę z agencją detektywistyczną, zbierając fundusze na poszukiwania.
  • Co doprowadziło do śmierci Kamila i jakie są wstępne ustalenia śledczych? Dowiedz się więcej.

Trójmiejscy policjanci przez kilka dni poszukiwali zaginionego 23-letniego Kamila. Młody mężczyzna w niedzielę (19 października) około godz. 3:15 wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej. Do domu, mieszczącego się przy ul. Piastowskiej miał zaledwie 800 m. To tylko kilka minut drogi. Niestety, ślad po 23-latku zaginął.

Nie tylko policjanci szukali Kamila. Rodzina zaginionego 23-latka zdecydowała się podjąć współpracę z profesjonalną agencją detektywistyczną. Założono zbiórkę pieniędzy. - Niestety, takie działania wiążą się z dużymi kosztami - mówił jeszcze podczas poszukiwań Dawid, brat zaginionego. Rodzina chciałaby zebrać 30 tys. zł, co udało się w błyskawicznym tempie. Niedługo później konto przekraczało 40 tys. zł.

Niestety, w sobotę (25 października) potwierdziły się najgorsze przypuszczenia. Pod molem na plaży w Brzeźnie odnaleziono ciało. W poniedziałek (27 października) ustalono tożsamość zmarłego mężczyzny. To 23-letni Kamil, poszukiwany od kilku dni.

Tragiczne informacje potwierdził w rozmowie z „Super Expressem” asp. szt. Mariusz Chrzanowski z Komendy Miejskiej Policji w Gdańsku. Policjant dodał, że w sprawie śmierci 23-latka wyjaśnia prokuratura. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu szokującego odkrycia wynika, że do śmierci młodego mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.

CZYTAJ TEŻ: "Już mnie nigdy nie opuścisz!". To miał powiedzieć Emil R. przed zabójstwem żony

Źródło: KMP Gdańsk

Polecany artykuł:

Tragiczny wypadek na trasie Lębork–Wejherowo. Jedna osoba nie żyje!

Gdzie szukać pomocy?

Jeśli znajdujesz się w trudnej sytuacji, przeżywasz kryzys, masz myśli samobójcze - zwróć się do dyżurujących psychologów i specjalistów. Gdzie możesz szukać pomocy?

  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży:  116 111.
  • Bezpłatny kryzysowy telefon zaufania dla dorosłych: 116 123.
  • Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 800 121 212.
  • Wsparcie dla osób po stracie bliskich - będących w żałobie: 800 108 108.
  • Tumbo Pomaga - pomoc dzieciom i młodzieży w żałobie: 800 111 123. pokonackryzys.pl.
  • W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia, koniecznie zadzwoń na numer alarmowy 112.
Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny lub znajomych kiedyś zaginął?

Polecany artykuł:

Wypadek motocyklisty pod Sławnem. Mężczyzna zginął po uderzeniu w drzewo
PROF. DOMAŃSKI O PRZYSTAWKACH TUSKA I NASTĘPCACH KACZYŃSKIEGO | Poranny Ring
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONY
POLICJA GDAŃSK