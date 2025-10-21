Gdzie jest Kamil? 23-latek wyszedł w nocy od znajomych i ślad po nim zaginął. Ważny apel policji

Gdzie jest Kamil Wenta? 23-latek zaginął po wyjściu od znajomych

Policjanci z komisariatu przy ul. Obrońców Wybrzeża 19 szukają 23-letniego Kamila Wenty. Mundurowi przyjęli zgłoszenie o jego zaginięciu. Młody mężczyzna w niedzielę (19 października) około godz. 3:15 wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej, nie wrócił do domu i nie skontaktował się z bliskimi.

Jak wygląda zaginiony Kamil Wenta?

Jak wygląda zaginiony Kamil Wenta? 23-latek jest szczupłej budowy ciała, mierzy około 170 cm wzrostu, ma krótkie włosy w kolorze ciemny blond, niebieskie oczy i kilkudniowy zarost. Ubrany był w granatową kurtkę typu wiatrówka, czarne spodnie, ciemne sportowe buty i czarny t-shirt z grafiką „Kapitan Bomba”.

Ważny apel policji. Jak pomóc w poszukiwaniach Kamila?

Każdy, kto widział osobę ze zdjęcia lub ma informacje na temat jej miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19. Numer telefonu 47 741 12 22 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty [email protected].

Źródło: Komenda Miejska Policji w Gdańsku

