Kamil miał kilkaset metrów do domu. Nie wrócił do dziś. 23-latka szukają policjanci i detektywi

Trwają intensywne poszukiwania 23-letniego Kamila Wenty, który zaginął po wyjściu od znajomych w Gdańsku.

W poszukiwania zaangażowana jest policja oraz prywatna agencja detektywistyczna, której działania finansuje rodzina.

Rodzina Kamila zebrała fundusze na wsparcie poszukiwań i prosi o pomoc w odnalezieniu brata.

Jakie są najnowsze ustalenia w sprawie zaginięcia i co wiadomo o Kamilu?

Policjanci z komisariatu przy ul. Obrońców Wybrzeża 19 szukają zaginionego 23-letniego Kamila Wenty. Młody mężczyzna w niedzielę (19 października) około godz. 3:15 wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej. Do domu, mieszczącego się przy ul. Piastowskiej miał zaledwie 800 m. To tylko kilka minut drogi. Niestety, ślad po 23-latku zaginął.

Każdy, kto widział osobę ze zdjęcia lub ma informacje na temat jej miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19. Numer telefonu 47 741 12 22 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty [email protected].

Kamila Wentę szukają nie tylko policjanci. Rodzina zaginionego 23-latka robi wszystko, aby go odnaleźć. Bliscy Kamila zdecydowali się podjąć współpracę z profesjonalną agencją detektywistyczną. Założono zbiórkę pieniędzy.

- Niestety, takie działania wiążą się z dużymi kosztami - przyznaje Dawid, brat zaginionego. Rodzina chciałaby zebrać 30 tys. zł, co udało się w błyskawicznym tempie. Już w czwartek rano konto przekraczało 40 tys. zł.

- Prosimy o wsparcie. Pomóżcie nam działać, gdyż liczy się każda godzina. Jesteśmy pełni nadziei i wiemy, że wspólnie odnajdziemy mojego brata i sprowadzimy go szczęśliwie do domu - pisze w serwisie Zrzutka brat zaginionego.

Jak wygląda zaginiony Kamil Wenta? 23-latek jest szczupłej budowy ciała, mierzy około 170 cm wzrostu, ma krótkie włosy w kolorze ciemny blond, niebieskie oczy i kilkudniowy zarost. Ubrany był w granatową kurtkę typu wiatrówka, czarne spodnie, ciemne sportowe buty i czarny t-shirt z grafiką „Kapitan Bomba”.

Źródło: KMP Gdańsk / o2.pl

