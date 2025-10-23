Kamil miał kilkaset metrów do domu. Nie wrócił do dziś. 23-latka szukają policjanci i detektywi

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-10-23 9:23

Od kilku dni trójmiejska policja szuka zaginionego Kamila Wenty. W niedzielę (19 października) 23-latek wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej i nie dotarł do domu, oddalonego ledwie kilkaset metrów. Kamila szukają nie tylko policjanci, ale również profesjonalna agencja detektywistyczna.

Zaginął Kamil Wenta

i

Autor: KMP Gdańsk & Shutterstock/ Materiały prasowe
Super Express Google News
  • Trwają intensywne poszukiwania 23-letniego Kamila Wenty, który zaginął po wyjściu od znajomych w Gdańsku.
  • W poszukiwania zaangażowana jest policja oraz prywatna agencja detektywistyczna, której działania finansuje rodzina.
  • Rodzina Kamila zebrała fundusze na wsparcie poszukiwań i prosi o pomoc w odnalezieniu brata.
  • Jakie są najnowsze ustalenia w sprawie zaginięcia i co wiadomo o Kamilu?

Policjanci z komisariatu przy ul. Obrońców Wybrzeża 19 szukają zaginionego 23-letniego Kamila Wenty. Młody mężczyzna w niedzielę (19 października) około godz. 3:15 wyszedł z mieszkania znajomych przy ul. Pomorskiej. Do domu, mieszczącego się przy ul. Piastowskiej miał zaledwie 800 m. To tylko kilka minut drogi. Niestety, ślad po 23-latku zaginął.

Każdy, kto widział osobę ze zdjęcia lub ma informacje na temat jej miejsca pobytu, proszony jest o kontakt z policjantami z Komisariatu Policji V w Gdańsku przy ul. Obrońców Wybrzeża 19. Numer telefonu 47 741 12 22 lub pod numerem alarmowym 112. Informacje można przesłać na adres poczty [email protected].

Kamila Wentę szukają nie tylko policjanci. Rodzina zaginionego 23-latka robi wszystko, aby go odnaleźć. Bliscy Kamila zdecydowali się podjąć współpracę z profesjonalną agencją detektywistyczną. Założono zbiórkę pieniędzy.

Niestety, takie działania wiążą się z dużymi kosztami - przyznaje Dawid, brat zaginionego. Rodzina chciałaby zebrać 30 tys. zł, co udało się w błyskawicznym tempie. Już w czwartek rano konto przekraczało 40 tys. zł.

- Prosimy o wsparcie. Pomóżcie nam działać, gdyż liczy się każda godzina. Jesteśmy pełni nadziei i wiemy, że wspólnie odnajdziemy mojego brata i sprowadzimy go szczęśliwie do domu - pisze w serwisie Zrzutka brat zaginionego.

Jak wygląda zaginiony Kamil Wenta? 23-latek jest szczupłej budowy ciała, mierzy około 170 cm wzrostu, ma krótkie włosy w kolorze ciemny blond, niebieskie oczy i kilkudniowy zarost. Ubrany był w granatową kurtkę typu wiatrówka, czarne spodnie, ciemne sportowe buty i czarny t-shirt z grafiką „Kapitan Bomba”.

CZYTAJ TEŻ: "Mamo, w łóżku leży jakiś obcy pan". Trend z TikToka przeraża rodziców

Źródło: KMP Gdańsk / o2.pl

Polecany artykuł:

Kulka chleba prawie zabiła 11-latka z Ustki. Pracownik szkoły uratował go jedny…
Sonda
Czy ktoś z twojej rodziny lub znajomych kiedyś zaginął?
J. SASIN: EWIDENTNIE NIE RADZĄ SOBIE Z RZĄDZENIEM | Sedno Sprawy
Pokój Zbrodni
Marzena Cichocka. Ostatnia dyskoteka i wiele wersji wydarzeń | Pokój ZBRODNI
Pokój Zbrodni
Mediateka.pl
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ZAGINIONY
TRÓJMIASTO
POLICJA GDAŃSK
DETEKTYWI