Cios dla kierowców i właścicieli samochodów. Od 1 lutego zapłacą więcej. Znamy szczegóły

Oznacza to wyrównanie cen do poziomu, jaki obowiązuje w innych dużych miastach. Oprócz opłat za parkowanie, wzrosną kary dla kierowców, którzy zostawili auto bez uiszczenia opłaty parkingowej (z 200 na 300 zł). Inne będą też opłaty abonamentowe dla mieszkańców. Za pierwsze auto stawki pozostaną bez zmian. Drugie będzie kosztować 20 zł więcej, a trzecie 260 zł. Rocznie da to odpowiednio: 120 zł, 240 zł i 3120 zł. Progres cenowy nie jest tutaj przypadkiem: chodzi o to, by mieszkańcy nie decydowali się na posiadanie trzeciego samochodu w rodzinie - czytamy na stronie Gdańska.