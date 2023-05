Zabójstwo w Czarnej Wodzie? Nie żyje 62-latka

W poniedziałek, 22 maja w godzinach popołudniowych służby otrzymały informację o śmierci 62-letniej kobiety w miejscowości Czarna Woda. Do sprawy zatrzymano jej syna, 27-latka. - Dzisiaj w godzinach popołudniowych zatrzymaliśmy 27-letniego mężczyznę, który może mieć związek ze śmiercią 62-letniej kobiety oraz spowodowaniem obrażeń ciała u 60-letniej kobiety. Na miejscu, gdzie doszło do zdarzenia, pracuje grupa dochodzeniowo-śledcza wraz z technikiem kryminalistyki. Czynności wykonywane są pod nadzorem prokuratora - przekazał oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Starogardzie Gdańskim asp. szt. Marcin Kunka. Jak podaje Radio Gdańsk, 27-latek miał zaatakować siekierą dwie kobiety przebywające w domu. Jego matka nie przeżyła, natomiast około 60-letnia sąsiadka trafiła do szpitala. Do sprawy będziemy wracać.

