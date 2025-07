Czołówka pod Sztumem! Pięć osób poszkodowanych, lądował śmigłowiec LPR

Groźny wypadek pod Sztumem. Pięć osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w piątek (18 lipca). Asp. szt. Karolina Kosmowska z KPP w Sztumie poinformowała w rozmowie z PAP, że wypadek miał miejsce około godz. 14:30 w Nowej Wsi na drodze krajowej nr 55.

- Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca samochodu osobowego wjechał na przeciwległy pas i uderzył w auto jadące z naprzeciwka – relacjonowała policjantka.

Kosmowska dodała, że w pojazdach było siedem osób, w tym dwoje dzieci. Dodała, że do szpitala przetransportowano pięć osób dorosłych. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Droga krajowa nr 55 jest zablokowana. Policjanci kierują na objazdy.

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

