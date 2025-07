Tragiczny wypadek na DK 25 w Stołcznie. Nie żyje 27-letnia kobieta, pięć osób rannych [ZDJĘCIA]

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Człuchowie, do zdarzenia doszło około godziny 15:20 na prostym odcinku drogi krajowej nr 25. Zderzyły się tam dwa pojazdy – samochód osobowy marki Kia oraz bus marki Opel. Siła uderzenia była tak duża, że pasażerka Kii, 27-letnia kobieta, zginęła na miejscu.

Pomimo szybkiej reakcji służb i natychmiastowej resuscytacji krążeniowo-oddechowej prowadzonej przez ratowników medycznych, życia kobiety nie udało się uratować. Śmierć została stwierdzona na miejscu przez zespół pogotowia.

W wyniku wypadku ucierpiało również pięć innych osób – kierowcy oraz pasażerowie obu pojazdów. Zostali oni przetransportowani do szpitali w Człuchowie i Chojnicach. Jak podaje policja, niektóre z obrażeń były na tyle poważne, że wymagają dalszej hospitalizacji. Na ten moment nie są znane szczegóły dotyczące stanu poszkodowanych.

Na miejscu tragedii od kilku godzin intensywnie pracują wszystkie służby ratunkowe: zespoły pogotowia, straż pożarna oraz policja. Funkcjonariusze zabezpieczyli miejsce zdarzenia, wykonują czynności procesowe, zbierają ślady oraz przesłuchują świadków, by jak najdokładniej ustalić okoliczności i przyczynę wypadku.

- Droga krajowa nr 25 w miejscowości Stołczno jest całkowicie zablokowana. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności, unikanie tego odcinka drogi i stosowanie się do poleceń służb. Przewidywany czas utrudnień to jeszcze kilka godzin – przekazała KPP Człuchów.

Na miejscu wyznaczono objazdy, a ruchem kierują funkcjonariusze policji. Służby informują, że przyczyny wypadku będą wyjaśniane w ramach prowadzonego postępowania. Niewykluczone, że niezbędne będzie także powołanie biegłych z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych.

Wszelkie informacje w tej sprawie będą aktualizowane przez Komendę Powiatową Policji w Człuchowie.

Sonda Czy miałeś kiedyś wypadek drogowy? Tak Nie