Groźny wypadek w Miłocicach. Toyota zderzyła się z BMW. Są poszkodowani, w tym dziecko!

Wypadek na drodze krajowej. Pięć osób poszkodowanych

Do zdarzenia doszło w piątek (27 czerwca) w południe w Miłocicach na krajowej 20. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wypadku wynika, że 32-letnia kierująca Toyotą najprawdopodobniej nie dostosowała prędkości do warunków drogowych, na łuku drogi straciła panowanie nad pojazdem i zderzyła się BMW. Autem kierowała 24-latka, przewożąca w pojeździe trzy osoby. To dwie 16-letnie dziewczyny i 2-letnia dziewczynka. Wszyscy uczestnicy zdarzenia zostali przetransportowany do szpitala.

Ruch w miejscu wypadku odbywa się wahadłowo. Policjanci zabezpieczają ślady i wykonują oględziny, aby wyjaśnić wszystkie okoliczności tego zdarzenia.

Źródło: KPP Bytów

Jak zachować się na drodze?

Aby ograniczyć ryzyko wypadku drogowego, należy stosować się do znaków drogowych, sygnalizacji świetlnej i ograniczeń prędkości. Niezbędne jest skupienie się na jeździe, unikanie korzystania z telefonu, jedzenia lub innych czynności, które rozpraszają uwagę. Prędkość należy dostosować do warunków drogowych i atmosferycznych. Na drodze powinniśmy utrzymywać dostęp od innych pojazdów, aby mieć czas na reakcję w razie nagłego hamowania. Podczas jazdy miejmy zapięte pasy bezpieczeństwa, unikajmy też niebezpiecznych i nagłych manewrów. Korzystajmy z wstecznego lusterka, obserwujmy innych na drodze i zachowajmy ostrożność podczas zmiany pasa.

Konieczne jest też dbanie o stan techniczny naszego pojazdu, tj. regularne przeglądy i serwisowanie samochodu. Pomoże to wykryć usterki, które mogą prowadzić do niebezpiecznych sytuacji. Powinniśmy zadbać nie tylko o pojazd, ale i o siebie. Unikajmy jazdy w stanie zmęczenia. Z kolei prowadzenie pod wpływem alkoholu i narkotyków to przestępstwo.

