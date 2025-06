Czy w wakacje trzeba chodzić do kościoła? Katolicy nie zdają sobie z tego sprawy

Spis treści

Czy wakacje zwalniają z uczestnictwa we mszy świętej?

Wakacje to czas odpoczynku od codziennych obowiązków, jednak dla katolików nie oznacza to przerwy od praktyk religijnych. Kościół katolicki przypomina, że uczestnictwo w niedzielnej mszy świętej jest obowiązkiem każdego wiernego, niezależnie od pory roku czy miejsca pobytu. Zgodnie z trzecim przykazaniem Bożym: "Pamiętaj, abyś dzień święty święcił", katolicy są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej w każdą niedzielę oraz w święta nakazane. Ten obowiązek nie ulega zawieszeniu podczas wakacji czy urlopu. Kościół podkreśla, że jest to wyraz miłości i wierności wobec Boga, który towarzyszy wiernym przez cały rok. Dodatkowo Kodeks Prawa Kanonicznego w kanonie 1247 stwierdza:

W niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni są zobowiązani uczestniczyć we Mszy świętej oraz powstrzymać się od wykonywania tych prac i zajęć, które utrudniają oddawanie Bogu czci, przeżywanie radości właściwej dniowi Pańskiemu oraz korzystanie z należnego odpoczynku duchowego i fizycznego

Uczestnictwo we mszy podczas wakacji

Dla wielu wiernych wakacje to okazja do poznania nowych miejsc i kultur. Udział we mszy świętej w innym kraju czy regionie może być więc inspirującym doświadczeniem, ukazującym powszechność kościoła. Tym samym niezależnie od miejsca pobytu, warto wcześniej zorientować się, gdzie i kiedy odbywają się nabożeństwa, aby móc w nich uczestniczyć.

Msza sobotnia jako spełnienie obowiązku?

Co ważne, kościół katolicki dopuszcza możliwość uczestnictwa w mszy świętej w sobotę wieczorem, która jest odprawiana z formularza niedzielnego. Taka msza spełnia obowiązek uczestnictwa w niedzielnej Eucharystii. Jest to szczególnie przydatne dla osób, które z różnych powodów nie mogą uczestniczyć w mszy właśnie w niedzielę.

Święta nakazane w Polsce. Katolik nie może o nich zapominać!

Oprócz niedziel, katolicy zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej w tzw. święta nakazane. W Polsce są to:

1 stycznia – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki

6 stycznia – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli)

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego (Wielkanoc)

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)

15 sierpnia – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych

25 grudnia – Uroczystość Narodzenia Pańskiego (Boże Narodzenie).