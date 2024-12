Spis treści

Czy w Wigilię trzeba iść do kościoła? Znamy odpowiedź!

Dla wielu katolików grudniowy okres świąteczny jest nie tylko wyjątkowy, ale również bardzo ważny ze względu na głębokie znaczenie duchowe oraz religijne związane z narodzeniem Jezusa Chrystusa. Nic więc dziwnego, że nieodłącznym elementem świąt jest wizyta w kościele. Kiedy jednak konkretnie wierni powinni pojawić się na mszy - czy w Wigilię należy stawić się we świątyni? Ku zdziwieniu wielu, okazuje się, że nie! Wigilia, mimo że w polskiej tradycji odgrywa ważną rolę, nie jest świętem nakazanym, więc uczestnictwo we mszy jest całkowicie dobrowolne.

Boże Narodzenia 2024 - kiedy trzeba iść do kościoła?

W okresie świątecznym zgodnie z zapisem w Kodeksie Prawa Kanonicznego katolicy powinni pojawić się jednak na mszy wypadającej w święta Bożego Narodzenia. Oznacza to więc, iż choć 24 grudnia można odpuścić sobie podróż do kościoła, to już 25 grudnia należy się w nim pojawić. Co ciekawe, mało kto z wiernych wie jednak, iż liturgia 25 grudnia może zostać usprawiedliwiona jeśli spełnimy jeden obowiązek - jaki?

Czy pasterka jest obowiązkowa?

Tradycją podczas Wigilii w Polsce jest udanie się na pasterkę, jednak czy to obowiązek? Okazuje się, że nie, uczestnictwo w pasterce nie jest obligatoryjne, lecz jeśli wierny weźmie w niej udział, nie będzie musiał iść na mszę w pierwszy dzień świąt, czyli 25 grudnia.

Wzruszająca wigilia w Domu Artystów w Skolimowie. Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.