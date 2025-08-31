W nocy z soboty na niedzielę (30/31 sierpnia) doszło do poważnie wyglądającego wypadku drogowego w Gdańsku. Na ul. Sucharskiego, tuż przed mostem im. Jana Pawła II, dachował samochód osobowy.

Czytaj też: Wymieniali koło, zginęli na miejscu! Tragiczny wypadek na S17 w Sieprawicach

Według informacji strażaków, w pojeździe znajdowało się czterech nastolatków. Wszystkie osoby zostały poszkodowane. Najtrudniejsza sytuacja dotyczyła 18-letniego kierowcy, który został uwięziony we wraku auta. Strażacy musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego, aby wydobyć zakleszczonego w pojeździe młodego kierowcę.

Zobacz też: Tragiczny wypadek w Lublinie. Zginęło 3 nastolatków. Pędzili 150 km/h. "Jak zginąć, to w dzień przed Trzech Króli!"

Wszyscy czterej nastolatkowie zostali przewiezieni do szpitali.