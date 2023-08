Dance Week Battlec, czyli street dance na żywo. Darmowe widowisko dla każdego w Gdyni

Porzucił roztrzaskane auto na plaży w Łebie. Pędził po piasku i przywalił w TO

Niewiarygodne, co właściciele tej restauracji nad Bałtykiem napisali przed wejściem. Klienci przystają i przecierają oczy ze zdumienia!

Street dance, czyli taniec uliczny, najczęściej w rytmach hip-hop-u i poppingu to najmłodszy taniec jakim żyje teraz świat. Jest już jednak na tyle popularny i rozwinięty, że jego ranga ma już status profesjonalnego zajęcia muzycznego. Organizowane są warsztaty, pokazy, a w Gdyni trwa wielkie święto pod nazwą "Dance Week Battle". Co dzieje się w mieście i co możemy zobaczyć w związku z tym, że zjechali tu wybitni tancerze uliczni?

W Gdyni przez cały tydzień tańczą między innymi: Paradox z Holandii, Laura Nala, Joseph Go i Oriane z Francji, The d.Soraki i Momo Koyama z Japonii, Boppin Andre z USA, Yujin Dancer i Kozin z Korei Południowej oraz Acky z Chin. Światowa śmietanka prowadzi warsztaty dla 300 innych tancerzy, którzy będą doskonalić swoje umiejętności. Organizatorem jest Spoko Kemp i Infinity Force Camp, we współpracy z Teatrem Muzycznych im. Danuty Baduszkowej. Jak widać już w tym zestawieniu organizatorów: popkultura łączy się z kulturą wysoką.

Kulminacją tanecznego tygodnia będzie „Gdynia Dance Week Battle”. Wielka taneczna bitwa, która rozpocznie się w sobotę, 19 sierpnia o godz. 19.00 w amfiteatrze na Kamiennej Górze. Natomiast turniejowe zmagania będą trwały od godz. 15.00. Każdy chętny może przyjść i obejrzeć pojedynki tancerzy za darmo.

Program zawiera też wydarzenia towaryszące: