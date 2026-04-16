"Dar Młodzieży" rusza w stronę Stanów Zjednoczonych. Przed załogą tysiące mil morskich

2026-04-16 14:36

Z Gdyni, przez Bahamy, prosto do Nowego Jorku. Żaglowiec "Dar Młodzieży" rozpoczął swoją niezwykłą, a zarazem prawdopodobnie ostatnią tak daleką wyprawę. Na pokładzie znajdują się młodzi adepci żeglarstwa, których czeka do pokonania blisko 12 tysięcy mil morskich. Na Nabrzeżu Pomorskim pożegnały ich tłumy bliskich.

Galeria zdjęć 11
  • Słynny żaglowiec rozpoczął oceaniczną przeprawę nawiązującą do wyprawy "Daru Pomorza" z 1976 roku.
  • Marynarze pokonają szlak prowadzący z portu w Gdyni aż do wybrzeży Nowego Jorku.
  • Uczestnicy wyprawy opowiedzieli o największych trudnościach związanych z przebywaniem na pełnym morzu.

Tegoroczna podróż odwołuje się do historycznego rejsu „Daru Pomorza” z 1976 roku, gdy słynna Biała Fregata wyruszyła do Stanów Zjednoczonych na obchody 200-lecia ich niepodległości. „Dar Młodzieży” rozpoczął właśnie swoją – prawdopodobnie ostatnią tak długą – wyprawę. Jednostka popłynie z Gdyni, przez Bahamy, aż do Nowego Jorku. Na Nabrzeżu Pomorskim młodych uczestników żegnały rodziny oraz bliscy.

- Spędziliśmy razem tylko kilka chwil i dzisiaj się żegnamy. Są duże emocje - mówi matka jednego z załogantów.

- Siostra przyjechała aż z Krakowa do Gdyni, żeby mnie zobaczyć, więc doceniam bardzo - mówi uczestniczka "Daru Młodzieży".

- To są nasze ostatnie rozmowy przed wypłynięciem, jest lekki stresik - dodaje kolejna.

Załoga "Daru Młodzieży" w rozmowie z Radiem Eska. Tego brakuje im najbardziej

Reporterka Radia Eska zapytała uczestników rejsu, czego najbardziej brakuje im podczas długiego pobytu na morzu.

- Najbardziej brakuje mi tego, żeby móc wyjść na spacer i dotknąć trawy - słyszymy.

- Jest to prawdziwa morska przygoda, można zobaczyć jak wygląda życie na morzu, ale też się wchodzi na maszty. Tam jest naprawdę wysoko, około 50 metrów, ale jest to niesamowite przeżycie - dodaje kolejna uczestniczka.

Przed załogą jeszcze ponad 12 tysięcy mil morskich do pokonania. Zobacz zdjęcia.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki