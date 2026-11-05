Długi weekend w listopadzie 2026. Tyle zapłacisz za pokój w hotelu

Długi weekend na 11 listopada 2026 roku. Jak zaplanować urlop?

Wypadające 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości upamiętnia moment z 1918 roku, kiedy Polska po 123 latach zaborów powróciła na mapę Europy. Wydarzenie to wiąże się bezpośrednio z końcem I wojny światowej oraz symbolicznym odrodzeniem naszej państwowości. W kalendarzu na 2026 rok dzień 11 listopada przypada w środę, co wymaga od turystów wykorzystania dodatkowego urlopu na dłuższy wyjazd. Wystarczy jednak wziąć wolne np. w poniedziałek oraz wtorek, aby cieszyć się pięciodniowym wypoczynkiem trwającym od 7 do 11 listopada.

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Ceny hoteli w listopadzie 2026. Ile kosztuje nocleg w długi weekend?

Osoby rezerwujące noclegi na tegoroczny listopadowy długi weekend mogą liczyć na bardzo atrakcyjne stawki. Jak podaje serwis Travelist.pl, średni koszt jednej doby hotelowej kształtuje się obecnie na poziomie około 510 zł. Oznacza to spadek cen o 5 proc. w zestawieniu z tym samym okresem w ubiegłym roku.

Warto zestawić te kwoty z innymi okazjami do wypoczynku. W okolicach święta Trzech Króli oraz podczas Wielkanocy za dobę płacono średnio 550 zł, natomiast w majówkę stawka ta wzrosła do 580 zł, a w Boże Ciało do 610 zł. Rekordowo drogi był długi weekend w sierpniu ze średnią ceną rzędu 710 zł za noc. Wyliczenia te pokazują, że wyjazd w listopadzie jest tańszy od sierpniowego szczytu o niemal 30 proc.

Gdzie najtaniej na 11 listopada? Ceny hoteli w polskich miastach

Turyści szukający ofert na ostatnią chwilę wciąż mogą przebierać w propozycjach. Specjaliści z portalu Travelist.pl przeanalizowali koszty noclegów w terminie od 10 do 14 listopada 2026 roku, biorąc pod uwagę hotele 3-, 4- i 5-gwiazdkowe oraz obiekty o zbliżonym standardzie. W zestawieniu uwzględniono wyłącznie pakiety zawierające śniadania lub pełniejsze wyżywienie.

Spośród analizowanych miast najniższe ceny za nocleg oferuje obecnie Wrocław, gdzie pobyt dla dwóch osób startuje od 210 zł za dobę, a dla rodziny z dzieckiem od 280 zł. Niewiele więcej trzeba zapłacić w Poznaniu, w którym stawki wynoszą odpowiednio minimum 230 zł dla pary oraz 280 zł dla rodziców z pociechą. Wybierając Kraków, trzeba przygotować przynajmniej 240 zł lub 280 zł, z kolei w Gdańsku najtańsze opcje zaczynają się od 290 zł i 310 zł.

Długi weekend w listopadzie w górach czy nad morzem? Porównanie cen

Atrakcyjne oferty czekają także w regionach górskich, a najtańszą miejscowością w tym zestawieniu okazał się podhalański Ząb. Dwie osoby przenocują tam już od 220 zł za noc, natomiast rodzina z dzieckiem zapłaci od 260 zł. W pobliskim Zakopanem najniższe stawki zaczynają się od 250 zł dla pary oraz 300 zł dla trzech osób.

Decydując się na Międzyzdroje, za pokój dla dwóch osób trzeba zapłacić przynajmniej 240 zł za dobę, podczas gdy koszt dla rodziny wynosi minimum 350 zł. Z kolei w Mielnie cenniki otwierają kwoty 260 zł dla par i 300 zł dla wyjazdów rodzinnych.

Wolne pokoje na 11 listopada. Góry zyskują na popularności kosztem morza

Według wyliczeń serwisu Travelist.pl, na kilka dni przed obchodami Święta Niepodległości w nadmorskich kurortach wciąż niezajętych jest aż 57 proc. analizowanych pokoi. W przypadku dużych miast oraz obiektów położonych nad jeziorami na gości czeka jeszcze 45 proc. puli noclegowej, a w południowej części kraju wskaźnik ten wynosi 41 proc.

Zdecydowanie największy skok popularności zaliczają obecnie kierunki górskie. Odsetek rezerwacji w tym regionie wzrósł z 35 proc. w 2025 roku do poziomu 42 proc. w bieżącym roku, a turyści najchętniej wybierają Szklarską Porębę, Świeradów-Zdrój oraz Szczyrk.