Do Gdańska zawinęły aż trzy statki wycieczkowce. Największy ma 238 metrów

Tak jak lotniska przyciągają spottersów zafascynowanych lotnictwem, którzy obserwują i fotografują starty i lądowania samolotów, tak porty morskie ściągają fascynatów statków. Te najbardziej okazałe – wycieczkowce można podziwiać w Gdańsku z Westerplatte lub z drugiej strony kanału Martwej Wisły – spod latarni morskiej w Nowym Porcie. To najlepsze miejscówki, by sfotografować pływające luksusowe hotele.

W poniedziałek, 5 sierpnia, można było z tych miejsc zaobserwować dwa wspaniałe wycieczkowce: Viking Neptune zacumowany przy nabrzeżu na Westerplatte i Crystal Symphony przy nabrzeżu Oliwskim. Pierwszy, pod norweską banderą, mierzy 228,3 metra długości. Drugi, pod banderą Bahamów, ma długość 238,01 metra i jest rekordzistą tegorocznego sezonu.

Co ciekawe tego dnia do Portu Gdańsk wpłynął trzeci wycieczkowiec – maltański Clio, który w porównaniu z konkurentami jest „maluchem”, mierzącym ledwie 100,26 metra. Clio skrył się na ciężko dostępnym nabrzeżu WOC II.

Taka sytuacja, że jednego dnia gościmy w Gdańsku trzy statki wycieczkowe, zdarzyła się w tym sezonie raz – 27 lipca, i już się w tym roku nie powtórzy. Wtedy jednak nie było wśród statków żadnej jednostki dłuższej nić 200 metrów. 5 sierpnia jest więc dniem wyjątkowym. Kto się pospieszy, będzie mógł jeszcze zaobserwować i sfotografować spektakularny moment wychodzenia obu statków z portu. Według awizacji wycieczkowców w Porcie Gdańsk, wycieczkowce będą przy nabrzeżach do godziny 19.00.

Z harmonogramem wizyt można zapoznać się na stronie portgdansk.pl. Koniec sezonu planowany jest na 15 grudnia. Wtedy w Porcie Gdańsk będzie gościć Le Commandant Charcot, wycieczkowiec tzw. ekspedycyjny, czyli przygotowany do odwiedzania rejonów arktycznych.

Poznaj dzisiejsze wycieczkowce

Crystal Symphony najmłodszy już nie jest, bo zbudowano go w 1995 roku, ale w 2020 roku przeszedł renowację. To luksusowy, pięciogwiazdkowy pływający hotel, jeden z najbardziej przestronnych statków wycieczkowych jakie pływają po oceanach. Jego wymiary to 238 m długości i 30 m szerokości. 1040 pasażerów, obsługiwanych przez 530 osób z załogi, ma do dyspozycji eleganckie kabiny, nagradzaną kuchnię, dwa baseny, spa i centrum fitness, kort do tenisa, pole do golfa, kasyno, kino, bibliotekę i międzywyznaniowa świątynię.

Zbudowany w 2022 roku Viking Neptune to wycieczkowiec napędzany wodorem. Na pokładzie zmieści się 930 pasażerów. Jednostka ma długość 227 metrów, szerokość 32 metry i posiada 9 pokładów. W wyposażeniu statku znajduje się m.in. 448 pokoi gościnnych o 6 klasach standardu, kina, teatr, bary, restauracje, sala gimnastyczna, zielony taras, kryty basen, spa oraz sklepy.

Clio mierzy 100 m długości i 14 m szerokości. Statek został zbudowany w 1998 r. w Alstom Leroux Naval we Francji. Pływa pod maltańską banderą po europejskich portach, zawija także do Ameryki i na Karaiby. Jego właścicielem jest Grand Circle Cruise Line. Na jego pokładzie może podróżować 89 pasażerów, dla których pracuje 60-osobowa załoga. Mimo małych rozmiarów, czeka na nich wiele atrakcji, wśród nich m.in. spa, centrum fitness, restauracje czy biblioteka.

Źródło: Gdańsk.pl