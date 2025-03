Co pyli w marcu? Te pyłki wywołują uczulenie! Kalendarz pylenia 2025

Mimo, iż wiosna dopiero nieśmiało puka do drzwi, ktoś już zdecydowanie poczuł lato. Na popularnym facebookowym profilu "Hello Mierzeja" pojawiły się krótkie filmy przedstawiające wiosenne oblicze plaż nad Bałtykiem, z tłumami spacerujących turystów. Uwagę internautów zwróciło jednak zdecydowanie coś innego.

Na jednym z filmów widzimy piaszczystą plażę w promieniach wiosennego słońca i coś, co o tej porze roku jest raczej niespotykane. Mianowicie nad Bałtykiem pojawił się pierwszy w tym roku... parawan. Nie umknęło to uwadze internautów, którzy chętnie komentowali to niecodzienne zjawisko.

"Już sobie ktoś zaklepał miejsce na lato"

"Ja piernicze! Już parawan"

"Szok! Parawan! Opalają się morsy. Chciałbym tam być"

- czytamy m.in. w komentarzach pod postem.

Niestety to nagłe uderzenie wiosny nie zagościło w Polsce na długo. Od kilku dni temperatury znów nie przekraczają 10 stopni. Wprawdzie zza chmur przebija się słońce, jednak pogoda nie sprzyja opalaniu, lecz co najwyżej spacerom w ciepłym okryciu. Na kolejne parawany nad Bałtykiem jeszcze trochę poczekamy. A potem, jak co roku, znów poczujemy ich przesyt.

