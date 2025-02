Polskie miasto chce wchłonąć sąsiednie tereny. Szykuje się prawdziwa rewolucja!

To fakt, że 53 stawki podatku w Lęborku są niższe niż w naszej gminie. ✔️To fakt, że dotyczy to tylko podatku od środków transportu (w naszej gminie to 50os.) 🚛✔️To fakt, że bardziej opłaca się zarejestrować autobus elektryczny w Lęborku niż w Nowej Wsi Lęborskiej 🚌✔️To fakt, że dla przeciętnego podatnika bardziej opłaca się żyć i prowadzić interesy w Gminie Nowa Wieś Lęborska - Gmina z widokiem To suche fakty. Podatki to drażliwy temat. Zawsze można je zmienić jedną uchwałą Rady Gminy. Ewentualna zmiana granic administracyjnych to zmiana na całe pokolenia, powinna być więc dobrze przemyślana i oparta na gruntownych analizach