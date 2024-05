i Autor: Ośrodek Andrzeja Grubby / Facebook Dominacja sportowców z Gdańska. 12-letni Olaf sprawił największą sensację

Brawo!

Młodzi tenisiści stołowi trenujący w Gdańsku, zdominowali międzynarodowe zawody we Władysławowie. Największą niespodziankę sprawił najmłodszy zawodnik z ośrodka Olaf Glanert. On zdobył złoty medal w kategorii wiekowej do 13 lat. Jego kolega z ośrodka Marcel Błaszczyk zdobył złoto w kategorii do 17 lat. W finale pokonał swojego kolegę, z którym trenuje na co dzień - Rafała Formelę.