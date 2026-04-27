Dwuzłotówka warta nawet 1000 zł. Możesz mieć ją w portfelu!

Anastazja Lisowska
2026-04-27 20:20

Może wyglądać zupełnie zwyczajnie i przez lata krążyć w portfelach czy szufladach bez większej uwagi. Tymczasem okazuje się, że jedna z polskich monet obiegowych potrafi dziś osiągać zawrotne ceny na aukcjach kolekcjonerskich - nawet kilkaset razy wyższe niż jej nominał. Sprawdź, czy przypadkiem nie masz jej u siebie.

Moneta, która wyróżnia się na tle innych

Na pierwszy rzut oka wiele monet wygląda podobnie - trafiają do obiegu, szybko się zużywają i znikają w codziennych wydatkach. Zdarza się jednak, że niektóre z nich z czasem zyskują zupełnie nowe znaczenie i stają się łakomym kąskiem dla kolekcjonerów.

W tym przypadku chodzi o dwuzłotówkę z 1996 roku z wizerunkiem Zygmunta II Augusta, która dziś może osiągać zaskakująco wysokie ceny na rynku numizmatycznym. Co ciekawe, wykonana jest ona ze stopu Nordic Gold i przedstawia profil ostatniego króla z dynastii Jagiellonów oraz lata jego panowania (1548–1572). Jej nakład wyniósł około 200 tys. sztuk, co jak na monetę obiegową nie jest bardzo małą liczbą, ale w praktyce wiele egzemplarzy trafiło do obiegu i uległo zużyciu.

Nawet 1000 zł za jedną monetę

Ile może być warta moneta 2 zł z wizerunkiem Zugmunta II Augusta? Choć nominalnie to tylko 2 zł, jej wartość kolekcjonerska może być znacznie wyższa.

  • egzemplarze w dobrym stanie osiągają około 800–1000 zł
  • lepiej zachowane sztuki często sprzedawane są za ponad 1000 zł
  • rekordowe ceny aukcyjne potrafią jednak sięgać nawet ponad 2000 zł.

W galerii zdjęć poniżej znajdziecie fotografie różnych monet, które są poszukiwane przez kolekcjonerów, a tym samym uchodza lub uchodziły za bardzo cenne.

Od czego zależy wartość monet?

Nie każda taka moneta automatycznie jest warta fortunę. Kluczowe znaczenie mają m.in.:

  • stan zachowania - monety bez rys, z połyskiem menniczym są najcenniejsze
  • brak czyszczenia - ingerencja może obniżyć wartość
  • oryginalność i detale - kolekcjonerzy zwracają uwagę na najmniejsze szczegóły
