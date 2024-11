Śmiertelny wypadek pod Lęborkiem. Nie żyje 50-latka

50-letnia kobieta to ofiara wypadku w pobliżu miejscowości Gąska pod Lęborkiem na drodze wojewódzkiej nr 230. Do zdarzenia doszło we wtorek, 19 listopada, ok. godz. 15. Jak poinformowała "Super Express" st. asp. Marta Szałkowska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Lęborku, ze wstępnych ustaleń wynika, że kierująca fordem straciła z nieznanych przyczyn panowanie nad autem i uderzyła w bok samochodu dostawczego typu laweta. Osobówka wypadła z drogi, ulęgając poważnym zniszczeniom. Prowadząca zginęła na miejscu.

Z kobietą podróżował jej 10-letni syn, któremu nic się nie stało - dziecko trafiło pod opiekę służb medycznych. Żadnych obrażeń nie odniósł też kierowca samochodu dostawczego - mężczyzna był trzeźwy. Na zdjęciach udostępnionych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Lęborku widać, że przynajmniej w czasie akcji ratowniczej panowały trudne warunki pogodowe, bo padał śnieg.

- Będziemy nadal wyjaśniać szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia - kończy w rozmowie z "Super Expressem" Szałkowska.

Postępowanie policji w Lęborku w tej sprawie nadzoruje tamtejsza prokuratura rejonowa.