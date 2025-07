Spis treści

Wakacje to dla wielu osób najważniejszy czas w roku, chwila wytchnienia od codziennych obowiązków, pracy i miejskiego zgiełku. W ostatnim latach widać, że coraz więcej Polaków decyduje się spędzać urlop poza granicami kraju, a wśród najpopularniejszych kierunków niezmiennie królują Włochy, czyli kraj, który kusi nie tylko kuchnią i kulturą, ale też różnorodnością krajobrazów. Jednym z miejsc szczególnie cenionych przez turystów z całego świata jest malownicze Wybrzeże Amalfitańskie, położone po południowej stronie Półwyspu Sorrentyńskiego. To właśnie tam jeden z naszych redakcyjnych kolegów udał się z wizytą, by sprawdzić, czy ten zakątek Italii naprawdę zasługuje na miano najpiękniejszego wybrzeża Europy.

Włoska perła nad Morzem Tyrreńskim. Wybrzeże Amalfi zachwyca turystów

Wybrzeże Amalfi, czyli legendarna Costiera Amalfitana mająca około 50 km długości od lat znajduje się w czołówce najpiękniejszych linii brzegowych świata i trudno się temu dziwić - stromo opadające do turkusowego morza klify, kolorowe domki przyklejone do skał oraz wszechobecne poczucie włoskiego dolce vita. To wszystko sprawia, iż niemalże każdy, kto odwiedzi ten region, zakochuje się od pierwszego wejrzenia.

Costiera Amalfitana znajduje się po południowej stronie Półwyspu Sorrentyńskiego i rozciąga się od Positano na zachodzie do Vietri sul Mare na wschodzie. Co ciekawe, jest to miejsce na tyle unikatowe, iż zostało wpisane nawet na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego i Przyrodniczego Ludzkości.

Wybrzeże Amalfi - sprawdziliśmy czy warto

Urokliwy zakątek Włoch w ostatnim czasie odwiedził nasz kolega z redakcji Dariusz Kucharski, który na własnej skórze sprawdził, czy faktycznie warto przejechać taki kawał Europy dla tych widoków. Zdjęcia z podróży, które znajdziecie w galerii zdjęć poniżej, mówią same za siebie, lecz to dopiero początek.

Okazuje się, że Dariusz był zachwycony już od pierwszych chwil, bowiem - co ciekawe - sama podróż do głównych kurortów, czyli Amalfi i Positano jest już wyjątkowym przeżyciem.

Można tam dojechać np. autobusem z Neapolu lub własnym samochodem. W obu przypadkach zza szyb jadących górskimi serpentynami pojazdów oglądamy zapierające dech w piersi widoki - relacjonował Dariusz Kucharski z Super Expressu.

Co ważne, jeśli macie w planach wybrać się na wybrzeże własnym autem, nasz redakcyjny kolega radzi, by uzbroić się w cierpliwość, bowiem jeśli chodzi o miejsca do parkowania - tych jest jak na lekarstwo.

Włoskie Wybrzeże Amalfitańskie kusi widokami [ZDJĘCIA]

Amalfi, czyli serce wybrzeża

Sercem wybrzeża jest oczywiście Amalfi - urokliwe miasteczko, które dało nazwę całemu regionowi. Co ciekawe, mało kto o tym wie, lecz to właśnie Amalfi od lat uchodzi za jeden z najbardziej luksusowych i tym samym najdroższych kurortów wakacyjnych we Włoszech. Domy i apartamenty pokupowali tu swego czasu znani celebryci, którzy chętnie spędzają tam czas wolny.

Amalfi samo w sobie jest swego rodzaju atrakcją turystyczną, lecz na miejscu znajdziemy wiele ciekawych i zapierających dech w piersiach miejsc, które warto odwiedzić. Jedno z nich to m.in. Katedra św. Andrzeja, będąca obecnie siedzibą arcybiskupa diecezji Amalfi-Cava de’ Tirreni. Dodatkowo warto także udać się na spacer urokliwymi uliczkami w mieście, które robią niemałe wrażenie.

Gdy już uda się nam zaparkować samochód, wychodzimy na urokliwe uliczki prowadzące do historycznego centrum miasteczka, nad którym góruje wybudowana w X wieku Katedra Św. Andrzeja. Wstęp do środka jest płatny. Bilet dla osoby dorosłej kosztuje 4 euro, za dzieci trzeba zapłacić 2 euro - relacjonował Dariusz Kucharski z Super Expressu.

Dodatkowo według Dariusza po zwiedzaniu warto zatrzymać się na lokalną pizzę za 10-13 euro lub focaccię z mozzarellą, mortadelą i warzywami za kilka euro.

Positano - luksus, romantyzm i widoki nie do opisania

Jeśli Amalfi jest romantyczne, to Positano jest wręcz bajkowe. To właśnie tu chętnie przyjeżdżają celebryci, zakochane pary i influencerzy. Malownicze uliczki wiją się między domami, a punkt widokowy przy Via Cristoforo Colombo to idealne miejsce na niezapomniane zdjęcia.

[...] w Positano, możemy zaobserwować sporo kontrastów w ubiorze turystów. Po wąskich uliczkach poruszają się zarówno osoby w strojach kąpielowych jak i kobiety wystrojone w długie suknie lub mężczyźni w garniturach. W Positano ceny są zauważalnie wyższe niż w Amalfi - relacjonował Dariusz Kucharski z Super Expressu.

Jeśli planujesz wyjazd na wybrzeże, pamiętaj, że warto pomyśleć o rezerwacji noclegu z wyprzedzeniem. Co prawda, w okolicy nie brakuje hoteli i apartamentów, ale ceny potrafią zaskoczyć. Dla trzyosobowej rodziny nocleg może kosztować od około 100 euro za noc w skromniejszym obiekcie aż po luksusowe wille za nawet 8500 euro. Pamiętaj także, by wybywając na Costiera Amalfitana uzbroić się w cierpliwość - szczególnie jeśli jesteś kierowcą.