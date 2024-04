Dziś każdy w Trójmieście ma żonkila w wazonie. Finał akcji Pola Nadziei

W niedzielę, 14 kwietnia, o godzinie 9:15, spod siedziby Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca Pio wyruszyła zmotoryzowana sztafeta do Gdańska. Tu, na Podwalu Staromiejskim o godzinie 13:15 rozpoczęła się Żonkilowa Parada z udziałem motocykli, zabytkowych samochodów, orkiestry i wszystkich chętnych, która stanowiła zwieńczenie Finału Pól Nadziei na Pomorzu. Żółty korowód pieszy przeszedł ulicą Targ Drzewny wokół ronda pomnika Jana III Sobieskiego na Targ Węglowy, by następnie przez Złotą Bramę dotrzeć do ulicy Długiej aż na Długi Targ. Przy fontannie Neptuna – na przedprożu Dworu Artusa – odbyły się przemówienia i podziękowania z udziałem przedstawicieli lokalnego samorządu i ośmiu pomorskich hospicjów.