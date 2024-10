Dziś to nie do pomyślenia! Przed laty właśnie tak wychowywano dzieci

Kiedyś były powszechne, dziś wywołują szok. O tych metodach wychowawczych mało kto słyszał

Bycie rodzicem i wychowanie dziecka to nie lada wyzwanie, do którego często wiele przyszłych mam oraz ojców przygotowuje się latami.

Współcześnie wiedzę na takie tematy mamy wręcz na wyciągnięcie ręki, przed laty jednak niestety nie było to tak proste, a wskazówki przyszli rodzice otrzymywali jedynie od starszych członków rodziny lub z książek. Większość porad było intuicyjnych i nie wpływało dobrze na dziecko, a triki w książkach, które sprzedawane były w ogromnych nakładach, wywołują aktualnie szok i niedowierzanie!

Porady z dawnych książek wołają o pomstę do nieba!

W jednej z książek dla przyszłych rodziców z 1929 roku zatytułowanej "Jak wychować dziecko?" można znaleźć zapisy, które dziś są nie do pomyślenia. Pokazują jednak one tym samym, jak bardzo zmieniło się podejście do wychowania dzieci oraz wiedza. Co jednak konkretnie wówczas uważano za słuszne?

Najlepszą pozycją malucha podczas snu lub czuwania jest leżenie na brzuchu, z głową odwróconą tak, aby policzek spoczywał na poduszce, chociaż nie ma specjalnych przeciwwskazań do leżenia na boku.

Niemowlęta nie muszą być przytulane i nie powinny być; i najlepiej jest trzymać je w pozycji pionowej tak bardzo, jak to możliwe - fragmenty książki cytuje portal kobieta.gazeta.pl.

Współcześnie niemalże każdy rodzic wie, że przytulanie dziecka i okazywanie mu bliskości oraz czułości od pierwszych dni życia jest bardzo ważne. Wiadomo również, iż leżenie na brzuchu dla noworodka może być niebezpieczne i należy tego unikać. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Nowe spojrzenie na wychowanie dziecka oraz na kobiety w ciąży

Dziś nasza wiedza w kwestii wychowania dzieci jest większa, lecz co ciekawe rozwinęła się również świadomość do tego, co powinny, a czego nie powinny robić kobiety w ciąży. We wspomnianej powyżej książce zalecało się między innymi, by przyszłe mamy nie wychodziły z domów!

Kobieta w ciąży nie powinna uczęszczać na przedstawienia, czytać książek ani często przebywać w towarzystwie, co może zniszczyć jej spokój umysłu lub wprowadzić ją w stan nadmiernego podniecenia - fragment książki cytuje portal kobieta.gazeta.pl.

Oczywiście taka porada jest błędna, bowiem dziś wiemy, że dbanie o relacje towarzyskie w trakcie ciąży jest bardzo ważne i warto spotykać się z innymi ludźmi poza domem.