Elblążanin mózgiem narkobiznesu? Kierował gangami działającymi w całej Europie

Kierowcy tirów zatrzymani. Działali w narkogangu

Śledztwo w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Oskarżeni mają od 30 do 61 lat. W większości są kierowcami tirów jeżdżących na trasach międzynarodowych. Przy okazji kursów przemycali narkotyki. O skierowaniu do Sądu Okręgowego w Gdańsku aktu oskarżenia poinformował we wtorek (17 czerwca) Mariusz Marciniak, rzecznik Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. CBŚP wyliczyło, że gang łącznie przemycił ponad 200 kg narkotyków – głównie marihuanę i kokainę. Akt oskarżenia trafił do sądu w czwartek (12 czerwca).

Założycielem oraz kierującym trzema narkogangami, które zostały rozbite przy okazji śledztwa, był mieszkający w Holandii elblążanin Daniel K. Mężczyzna werbował międzynarodowych kierowców tirów, załatwiał narkotyki i koordynował działalność gangów.

Kontrolował również przepływ gotówki. Odbiorcy narkotyków przekazywali gotówkę kierowcom realizującym kursy po krajach europejskich, a kierowcy przekazywali te pieniądze Danielowi K. lub osobom przez niego wskazanym.

– powiedział Mariusz Marciniak.

Zdaniem śledczych Daniel K. ustalał sposób przemytu, termin załadunku i planowane miejsca dostaw narkotyków. Zapewniał też bezpieczne środki łączności, wyposażając członków grupy w tzw. robocze telefony, które były wykorzystywane tylko podczas przemytu narkotyków i tylko do kontaktu z zaangażowanymi w narkobiznes członkami grupy. Niektórzy członkowie grupy posługiwali się szyfrowaną łącznością opartą na komunikatorze EncroChat i używali aplikacji szyfrującej Sky ECC.

Międzynarodowa współpraca służb

Rozbicie gangów stało się możliwe dzięki międzynarodowej współpracy. Po decyzji francuskiego sądu służby otrzymały zapisy korespondencji między oskarżonymi prowadzonej przy użyciu szyfrowanego komunikatora EncroChat i przy użyciu aplikacji szyfrującej Sky ECC.

Komunikatory te były uznawane za niemożliwe do rozszyfrowania i z tego powodu chętnie były wykorzystywane przez osoby pragnące zachować anonimowość i szczególną tajemnicę korespondencji.

– dodał prokurator Marciniak.

Gangi elblążanina działały w całej Europie

W styczniu 2019 r. Daniel K. założył i kierował pierwszym narkogangiem, który działał w Polsce, Hiszpanii, Francji i w Holandii. W składzie tej grupy nie było osób, które są oskarżone w tej sprawie.

Grupa ta zrealizowała skutecznie jeden przemyt marihuany z Hiszpanii do Holandii. Towar w postaci 35 kg marihuany wartej 1 mln 50 tys. zł był ukryty w dwóch kołach zapasowych samochodu ciężarowego DAF z naczepą.

Po udanym pierwszym przemycie Daniel K., również w styczniu 2019 r., zorganizował drugi przemyt marihuany z Hiszpanii do Holandii. 35 kg marihuany wartej 1 mln 50 tys. zł również było ukrytych w dwóch kołach zapasowych, innego już samochodu ciężarowego DAF z naczepą. Jednak tym razem przemyt się nie udał. Kierowca tira i dwaj inni mężczyźni, którzy go pilotowali, wpadli w styczniu 2019 r. w zasadzkę we Francji. Tam też toczy się ich proces.

Drugi narkogang Daniela K. działał w Unii Europejskiej i w Wielkiej Brytanii od grudnia 2019 r. do lipca 2020 r. W skład tej grupy wchodzili m.in. oskarżeni w niniejszej sprawie: Dariusz S., Arkadiusz W. i Tomasz I.

Działalność tej grupy obciąża przemyt niemal 161 kg marihuany w 8 dostawach pomiędzy Hiszpanią a Niemcami. Marihuana była przewożona w kołach zapasowych samochodów ciężarowych. Podczas realizacji ostatniej, ósmej dostawy, 8 lipca 2020 r., funkcjonariusze Gwardii Cywilnej w Hiszpanii zatrzymali oskarżonego Tomasza I. wraz z ładunkiem niemal 33 kg marihuany.

– przekazał prokurator Marciniak.

Dodał, że grupa usłyszała też zarzuty wyprania 312 tysięcy euro. Gotówka była przewożona w pustych gaśnicach samochodowych. Oskarżeni zrealizowali cztery transporty, przewożąc w każdym z nich po 78 tysięcy euro.

Daniel K. nie dawał za wygraną. Po wpadce założył kolejny gang

Mimo wpadki oskarżony Daniel K. w lipcu 2020 r. założył i do lutego 2021 r. kierował trzecią zorganizowaną grupą przestępczą, która działała w Holandii, Francji, Hiszpanii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. W skład tej grupy wchodzili m.in. oskarżeni w tej sprawie: Mariola B., Dawid B., Sławomir J. i Tomasz Sz.

Ten gang odpowiada z kolei za przemyt 42 kg kokainy w 13 dostawach między Hiszpanią, Holandią i Wielką Brytanią. Kokaina była przewożona w pustych gaśnicach samochodów ciężarowych. Podczas realizacji trzynastej dostawy 8 lipca 2020 r. funkcjonariusze brytyjskich organów ścigania zatrzymali ponad 8 kg kokainy ukrytej w pustych gaśnicach samochodowych. Tym oskarżonym zarzuca się też wypranie 1,5 mln funtów szterlingów.

Trzech oskarżonych w tej sprawie jest tymczasowo aresztowanych. Pozostałe osoby musiały wpłacić poręczenia majątkowe, mają dozory policji i zakazy opuszczania kraju.

Sonda Czy obecnie w Polsce przestępczość jest większym problemem, niż w latach 90.? tak nie nie mam zdania