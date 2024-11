Masowe zatrucie chlorem na basenie w Ustce. Kolejne dziecko trafiło do szpitala

Deszczowa pogoda pod koniec listopada. W tych regionach spadnie najwięcej deszczu

W ostatnich dniach listopada nie zabraknie chwil ze słońcem, jednak dominować będzie aura deszczowa. Już we wtorek (26 listopada) do Polski dotrze chłodny front atmosferyczny, związany z głębokim niżem znad Morza Północnego. Przyniesie on więcej ciemnych chmur i deszcz. - W tym tygodniu najwięcej deszczu spadnie w województwach południowych, północno-zachodnich, ale też miejscami na zachodzie i w centrum - czytamy w artykule na twojapogoda.pl. Wody ma spaść tak dużo, że zaledwie kilka dni wystarczy na przekroczenie połowy listopadowej normy. W wyżej wymienionych regionach suma opadów może osiągnąć nawet 25-30 litrów na metr kwadratowy.

Najwięcej deszczu powinno spaść w drugiej połowie trwającego tygodnia, tj. w czwartek i w piątek (28-29 listopada). Prognozowane jest 10-15 litrów wody na metr kwadratowy w ciągu doby. - Poza górami tak mokro będzie na Pomorzu i wybrzeżu, gdzie już w poprzednich dniach spadło nawet powyżej 50 litrów deszczu - informuje portal twojapogoda.pl.Możliwe są podtopienia, szczególnie na terenach górzystych i Pomorzu. Tamtejsze rzeki mogą gwałtownie wylewać i wzbierać.

Słoneczna pogoda powróci do Polski wraz z nadejściem grudnia, czyli w niedzielę. Na termometrach maksymalnie od zera do 6°C. W nocy od –2°C do 3°C. Wiatr słaby.

Źródło: TwojaPogoda.pl / IMGW

