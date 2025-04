Spis treści

Burze nad Polską. IMGW ostrzega

Zanim do Polski spłynie chłodne powietrze, zwiastujące przymrozki, należy spodziewać się... burz. Pojawią się one w środę (23 kwietnia) w północnej i południowej Polsce. IMGW wydało ostrzeżenia I stopnia. Podczas burz powieje silniejszy wiatr i spadnie do 10 mm deszczu. Na południowym wschodzie może to być nawet 25 mm. Na Lubelszczyźnie wciąż letnie temperatury, tam na termometrach nawet 23°C. W zachodniej i północnej Polsce około 20°C, w rejonach podgórskich 16-17°C. Najchłodniej nad morzem, tam około 11°C.

⚠️UWAGA⚠️‼️NOWE OSTRZEŻENIE METEOROLOGICZNE #IMGW‼️BURZE 1 st.🟡⛈️Na północy i południu kraju prognozowane są #burze, którym będą towarzyszyć intensywne opady deszczu od 15 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 65 km/h. Lokalnie grad.▶️ https://t.co/EKURHgkLeT... pic.twitter.com/eKryYMlvPz— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 23, 2025

Burze również w czwartek (24 kwietnia), ale tylko na południu i południowym wschodzie. Na pozostałym obszarze kraju możliwy przelotny deszcz i... coraz chłodniej. Nad morzem temperatura maksymalna to zaledwie 9°C. Na Pomorzu, Suwalszczyźnie i w kotlinach górskich około 16°C. Na pozostałym obszarze od 18°C do 22°C. - Wiatr będzie słaby, okresami umiarkowany, a na Pomorzu porywisty, północno-wschodni i wschodni, jedynie na krańcach wschodnich okresami zachodni. Podczas burz porywy będą dochodzić do 60 km/h - zapowiada IMGW.

Piątek (25 kwietnia) pogodny w zachodniej Polsce oraz na Pomorzu. Na pozostałym obszarze kraju przelotny deszcz, zaś na południe także burze. Najchłodniej nad morzem, tam Nad maksymalnie 7-9°C. Na Pomorzu, Warmii i Suwalszczyźnie od 11°C do 13°C, na pozostałym obszarze od 15°C do 20°C. Najcieplejszymi regionami będą Śląsk, Opolszczyzna oraz Mazowsze.

Przymrozki w Polsce. Padła data

Co z pogodą w ostatni weekend kwietnia? To właśnie wtedy wrócą przymrozki. Niewielki mróz w nocy z piątku na sobotę (25/26 kwietnia) na Pomorzu. Sobota będzie dniem słonecznym, z przelotnym deszczem jedynie w południowej Polsce. To nie będzie ciepły dzień. Najchłodniej na północy i w kotlinach sudeckich, tam na termometrach od 7°C do 10°C. Na pozostałym obszarze od 11°C do 15°C.

Przymrozki również w niedzielę (27 kwietnia), w północnej Polsce. Tam też najchłodniej w ciągu dnia, z temperaturą maksymalną od 9°C do 11°C. Na pozostałym obszarze od 12°C do 15°C. Najcieplej na Górnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz na Nizinie Szczecińskiej. Synoptycy zapowiadają pogodny dzień.

Najbliższy tydzień będzie zdecydowanie spokojniejszy, zwłaszcza jego zakończenie. W pierwszej połowie tygodnia spodziewać się należy burz, którym towarzyszyć będą ulewne deszcze, a także silne porywy wiatru. Z każdym dniem jednak coraz chłodniej.https://t.co/fsb2JDTzG9 pic.twitter.com/m6wLDR0gn0— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) April 22, 2025

