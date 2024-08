Po chwili na miejsce dotarła karetka pogotowia. Mężczyzna został umieszczony na noszach i przetransportowany do karetki, gdzie wstępnie sprawdzono stan jego zdrowia. Ze względu na to, że nadal mógł zachowywać się nieobliczalnie, ratownicy medyczni poprosili strażników o asystę w przewiezieniu 25-latka do placówki medycznej. Tak też się stało. W asyście brał udział także drugi patrol strażników, który w trakcie akcji został wezwany na miejsce. Po dotarciu do szpitala mężczyzna trafił pod opiekę lekarzy, a mundurowi powrócili do swoich zadań patrolowych - relacjonują municypalni z Gdańska.