Kim są Olivia i Oliver?

Jeżdżą na 32. piętro i robią sobie z nimi zdjęcia! "Pierwsze reakcje personelu były mieszane"

Prawdziwą furorę wśród klientów jednej z restauracji wieżowca Olivia Star w Gdańsku robi para robotów. Zostały one zakupione, by odciążyć w obowiązkach kelnerów, choć personel bał się na początku, że zabiorą one pracę ludziom. Ostatecznie okazało się, że są bardzo pomocne, a dodatkowo stały się niemałą atrakcją, bo klienci robią sobie z nimi zdjęcia.