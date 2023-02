Poważny wypadek w Gdańsku! Nieprzytomna kobieta w szpitalu

Niesamowite spotkanie z łosiem na Pomorzu! To nagranie trzeba zobaczyć

Poważny wypadek w dzielnicy Gdańsk Chełm przyniósł konkretne utrudnienia dla kierowców. Szczegóły przekazała Polska Agencja Prasowa. Oficer prasowy KW PSP w Gdańsku bryg. Łukasz Płusa poinformował PAP, że po godz. 12.20 na ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku, która jest fragmentem drogi wojewódzkiej nr 221, doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. - Nieprzytomna jest jedna osoba - podał Płusa. Z naszych informacji wynika, że to 20-letnia kobieta.

Gdańsk. Poważny wypadek na Świętokrzyskiej. Utrudnienia dla kierowców

Ulica Świętokrzyska, między Zakoniczynem a Kowalami została zablokowana przez służby. 20-latka trafiła do gdańskiego szpitala. Trwa walka o życie kobiety. Do tematu będziemy wracać. Do kierowców i innych uczestników ruchu drogowego apelujemy o ostrożność.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację.

