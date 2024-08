Ranking najlepszych miast do życia. Znakomity wynik Gdańska

Ranking Business Insider porównuje polskie miasta pod kątem kluczowych wskaźników ekonomicznych i ważnych aspektów pozafinansowych, wyłaniając najlepsze miejsca do życia. Powstaje co pół roku - najnowszy raport opisuje stan 16. polskich miast na połowę 2024 roku, oceniany według sześciu kategorii. Dane, które posłużyły do stworzenia rankingu, pochodzą z raportów Głównego Urzędu Statystycznego, NFZ i Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz ogłoszeń w serwisie nieruchomości Morizon.

Po raz trzeci w tak kompleksowy sposób podeszliśmy do analizy sytuacji społeczno-ekonomicznej w największych polskich miastach W metodologii zdecydowaliśmy się na jedną zmianę, która lepiej oddaje sytuację dotyczącą czystości powietrza, która jest jedną ze składowych końcowej oceny. Zaktualizowany ranking najlepszych miast do życia przynosi duże zmiany w czołówce

- opisuje Damian Słomski, dziennikarz Business Insider Polska, w analizie raportu „Najlepsze miasta do życia w Polsce”.

Gdańsk awansował. Jeszcze wyżej na podium

Nasze miasto zajęło w rankingu zaszczytne, drugie miejsce – dając się wyprzedzić tylko Poznaniowi. Ale to Gdańsk jest liderem w kategorii „jakość powietrza” (dane GIOŚ, wskaźnik pyłu zawieszonego PM10, uśredniona ilość w okresie od 1 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku) – zajął pierwsze miejsce spośród wszystkich 16. miast. Gdańsk wyprzedził także Poznań pod względem przeciętnego wynagrodzenia (dane GUS) oraz dostępności lekarzy na NFZ (dane NFZ, w badaniu uwzględniono tylko średnią liczbę dni oczekiwania na wizytę do ortopedy) – w tych kategoriach nasze miasto zajmuje czwarte miejsce.

Zwycięstwo w rankingu (wygrana jest wynikiem ocen wszystkich kategorii) Gdańsk oddał Poznaniowi z powodu gorszych wyników w pozostałych trzech kategoriach: dostępności mieszkań, przestępczości i bezrobocia. W pierwszej, na podstawie ogłoszeń w portalu nieruchomości Morizon.pl, oceniano relację średniej ceny mieszkań z drugiej ręki w danym mieście, wobec przeciętnego wynagrodzenia w tym miejscu. W drugiej i trzeciej kategorii przeanalizowano dane pochodzące z raportów GUS. Poziom przestępczości został zmierzy liczbą wszystkich stwierdzonych przestępstw w przeliczeniu na liczbę mieszkańców w pierwszym półroczu 2024 roku.

Źródło: Gdańsk.pl