Koncert Ed Sheeran Gdańsk. Wydarzenie budzi wiele emocji. Nie każdy jest zadowolony

Wraz z nadchodzącymi wakacjami rozpoczyna się również sezon koncertowy. Na początku lipca, a dokładnie 12 oraz 13 lipca 2024 roku odbędą się koncerty Eda Sheerana na stadionie Polsat Plus Arena Gdańsk. Brytyjski muzyk ma w Polsce rzeszę fanów, która z pewnością opanuje Gdańsk, a w szczególności okolice stadionu. Występy artysty jednego dnia będzie mogło obejrzeć nawet 55 tysięcy osób, co cieszy wielu, lecz przekłada się na pewne ograniczenia, z których nie każdy jest zadowolony. Okazuje się, że z powodu imprezy zamknięte na kilka dni zostanie okoliczne przedszkole. Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Koncert Sheerana zaburzy pracę przedszkola. Rodzice są załamani

Jedno z przedszkoli, a dokładnie to o nazwie "Bursztynowy Kompas" położone na terenie Polsat Plus Arena Gdańsk otrzymało całkiem niedawno ważną wiadomość. Okazało się, że w dniach 10-15 lipca placówka musi pozostać zamknięta ze względu na organizowane na stadionie wydarzenie. Taka informacja dla właścicieli nie była zbyt zaskakująca, bowiem w umowie widnieje zapis, który mówi o takich sytuacjach.

Jesteśmy świadomi możliwości wystąpienia takich sytuacji, ponieważ mamy zapis w umowie dotyczący liczby dni, w których placówka jest wyłączona z użytkowania. Ma to związek ze specyfiką budynku i dzieje się tak przy okazji wydarzeń sportowych lub jak w tym przypadku koncertów. Tak już było kilka razy. Rodzice zawsze są informowani z wyprzedzeniem i zapewniają dzieciom opiekę - poinformował w rozmowie z radiem Gdańsk Szymon Buda, członek zarządu Fundacji Ogólnopolski Operator Oświaty, prowadzącej przedszkole na terenie stadionu.

Co ciekawe, całą sprawą zainteresował się nawet radny Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Skiba oraz Sebastian Piasecki, asystent posła PiS Kacpra Płażyńskiego. Politycy chcą wyjaśnień od władz miasta i oczekują informacji, czy dzieci w dniach zamknięcia przedszkola otrzymają zastępczą opiekę.

Cieszy nas to, że w Gdańsku realizowane są ważne wydarzenia, w tym koncerty, ale nie może się to odbywać kosztem lokalnych społeczności. Rodzice, których dzieci chodzą do przedszkola, mają pełne prawo do tego, by być poważnie traktowanymi. Oczekujemy wyjaśnień od władz miasta i rozwiązania powstałego problemu - zaznaczył Andrzej Skiba.

Na ten moment nie wiadomo, jak rozstrzygnie się cała sytuacja, lecz miejmy nadzieję, że każdy z małych podopiecznych będzie miał zapewnioną opiekę w dniach zamknięcia przedszkola.