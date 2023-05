Wakacje w Polsce coraz droższe i krótsze. Tanie wakacje to już przeszłość

Jesteście źli na coraz szybciej rosnące ceny wypoczynku? Mamy złe wieści. Nadchodzące wakacje nie zapowiadają zmian. Wakacje w Polsce nadal będą drogie, a ceny tylko wzrosną. Potwierdzają to eksperci od turystyki. Z danych portalu rezerwacyjnego travelist.pl wynika, że w wakacje 2022 za noc w pokoju hotelowym rezerwujący płacili średnio 531 zł. Teraz jest to kwota o ponad 100 zł wyższa (677 zł). Średnie ceny z 2019 roku, niższe od ubiegłorocznych o 266 zł wydają się być bezpowrotnym wspomnieniem. Tym bardziej, że ceny mają tylko rosnąć. Nie odstrasza to jednak turystów przed wakacyjnymi planami. Od stycznia do początku maja rezerwacji na wakacje było o niemal 50 proc. więcej niż rok temu. Wzrost cen odbija się jednak na długości pobytu. W 2023 r. rezerwacji dotyczy średnio 5,44 dnia. W 2022 r. było to 5,61 dnia, zaś w roku 2019 - 6,17 dnia.

Polscy turyści "uciekają" zagranicę. Jakie kierunki na wakacje są najpopularniejsze?

Raport Travelist.pl zwraca też uwagę, że wysokie ceny wakacji w Polsce niejako zmuszają rodzimych turystów do zagranicznych wyjazdów. Coraz popularniejsze są kraje na południu Europy, chociaż to wciąż niewielki procent wakacyjnych planów Polaków. W 2022 r. było to 7 proc. wyjazdów. W 2023 r. to około 10 proc. - Trudno się temu dziwić, ponieważ za bardzo podobne pieniądze można zarezerwować pobyt w krajach, które kuszą nie tylko zbliżonymi cenami, ale też - co równie ważne - gwarancją pięknej pogody - mówi Eliza Maćkiewicz z Travelist.pl.

Gdzie jechać na wakacje w Polsce? Te miejscowości będą oblegane przez turystów

Najpopularniejszym kierunkiem wśród polskich miast wciąż są nadmorskie miejscowości. Wśród dziesięciu najpopularniejszych miejscowości na wakacje, większość z nich znajduje się nad Bałtykiem. O jakie miejscowości chodzi? Pełną listę poznasz, sprawdzając poniższą galerię.

