Gdzie się podziało lato? Polacy czekają na ciepło i słońce. W prognozach nie widać przełomu

Niże z frontami zmierzają do Polski. Na słońce i upał jeszcze poczekamy

Jak informuje IMGW, końcówka lipca „za sprawą kolejnych niżów z frontami atmosferycznymi przemieszczających się przez obszar naszego kraju – przyniesie pogodę pochmurną z deszczem, a początkowo także z burzami”.

Synoptycy zwrócili szczególną uwagę na wschodnią Polskę, gdzie padać ma najmocniej. Ostatni weekend lipca będzie dość ciepły, z temperaturą nawet do 28°C na południowym wschodzie. Upałów nie będzie, ale prognozowana temperatura na 26-27 lipca i tak jest dużo wyższa od tego, co ma dziać się po weekendzie. W ostatnich dniach lipca temperatura maksymalna w wielu regionach kraju nie przekroczy nawet w 20°C. W dalszej części artykułu prognoza pogody na poszczególne dni.

Ostatni weekend lipca ciepły, ale z deszczem i burzami

Sobota (26 lipca) ma być dniem pochmurnym, z przelotnym deszczem i burzami. Prognozowana wysokość opadów od 15 mm do 20 mm, miejscami do 35 mm w zachodniej Polsce. Duże różnice w temperaturze maksymalnej. Nad morzem zaledwie 18°C, pogoda raczej nie będzie zachęcać do wielogodzinnego opalania. Najcieplej na południowym wschodzie, tam do 28°C.

W niedzielę (27 lipca) jeszcze więcej ciemnych chmur, przelotnego deszczu i burz, niemal w całej Polsce. Najchłodniej nad morzem, tam od 19°C. Najcieplej we wschodnich regionach, gdzie termometry wskażą maksymalnie do 27°C. - Wiatr słaby i umiarkowany, na wschodzie kraju z kierunków wschodnich, na zachodzie z zachodnich. W czasie burz porywy wiatru do 70 km/h – zapowiada IMGW.

Lipiec pożegna nas spadkiem temperatur

Na początku następnego tygodnia nadal przelotny deszcz i lokalne burze. W poniedziałek (28 lipca) mocno popada w północnej i centralnej Polsce. Poprawa pogody we wtorek (29 lipca). Zrobi się jednak chłodniej, na termometrach maksymalnie od 18°C do 23°C. - Wiatr umiarkowany, chwilami dość silny i porywisty, zachodni i północny. W burzach porywy wiatru do 70 km/h – przewiduje IMGW.

Lipiec pożegna nas ciemnymi chmurami i deszczem. Najmocniej popada na wschodzie. Temperatura maksymalna w dniach 30-31 lipca od 16°C w strefie intensywnych opadów do 22°C miejscami w południowej i zachodniej Polsce.

Źródło: IMGW

Sonda Wolisz upał czy chłód? Upał Chłód Nie ma to dla mnie znaczenia Ani to ani to