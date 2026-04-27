Gigantyczny pożar na Pomorzu. Płomienie objęły 3 hektary lasu! W akcji uczestniczył samolot gaśniczy

W poniedziałek, 27 kwietnia, wybuchł groźny pożar lasu w gminie Sztum, obejmując obszar około 3 hektarów.

Do walki z ogniem skierowano aż 18 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy.

Akcja gaśnicza trwała kilka godzin, a służby podkreślają trudną sytuację w lasach z powodu suszy.

Pożar lasu pod Sztumem! Do akcji ruszyło 18 zastępów straży pożarnej

Groźny pożar wybuchł w poniedziałek, 27 kwietnia, w lasach na terenie gminy Sztum. Ogień pojawił się w rejonie osady Witki, między Białą Górą a Uśnicami. Na miejsce skierowano aż 18 zastępów straży pożarnej oraz samolot gaśniczy.

Jak relacjonuje "Dziennik Bałtycki", zgłoszenie o pożarze wpłynęło do stanowiska kierowania Komendy Powiatowej PSP w Sztumie o godzinie 15:40. Jak przekazali strażacy, ogień objął obszar lasu o powierzchni około 3 hektarów. To teren porównywalny do trzech boisk piłkarskich.

Akcja gaśnicza była intensywna i trwała kilka godzin. Po około dwóch godzinach strażakom udało się opanować sytuację i zatrzymać rozprzestrzenianie się ognia.

Służby ostrzegają przed suszą i pożarami

Jak podkreślają służby, sytuacja w lasach jest obecnie bardzo trudna. Po zimie z niewielką ilością opadów i przy długotrwałej suszy rośnie zagrożenie pożarowe. To właśnie te warunki sprzyjają szybkiemu rozprzestrzenianiu się ognia i utrudniają jego gaszenie.

Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii Pytanie 1 z 25 Pióro czy piuro? Pióro Piuro Następne pytanie