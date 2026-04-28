Groźny wypadek na DK 55 pod Malborkiem. Na miejscu trwała reanimacja [ZDJĘCIA]

Groźny wypadek w Kałdowie pod Malborkiem. Trzy auta rozbite, trwa reanimacja

Do poważnego zdarzenia drogowego doszło we wtorek rano, 28 kwietnia, na drodze krajowej nr 55 w malborskiej dzielnicy Kałdowo. W kolizji uczestniczyły trzy samochody osobowe. Według pierwszych informacji, w wyniku zdarzenia jedna osoba została ranna.

Jak informują strażacy z Malborka, do wypadku doszło jeszcze przed godziną 6.00 na odcinku między wiaduktem kolejowym a skrzyżowaniem z drogą prowadzącą do Kościeleczek.

Utrudnienia mogą potrwać kilka godziny. Na miejscu pracuje policja

Wstępne ustalenia wskazują, że dwa auta zderzyły się czołowo, a chwilę później w rozbite pojazdy uderzył kolejny samochód.

- W wypadku uczestniczyły trzy pojazdy osobowe, którymi podróżowało łącznie 3 osoby. Jedna osoba reanimowana. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin - podają strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Malborku na swoim kanale w social mediach.

Jak relacjonuje "Dziennik Bałtycki", na miejscu trwa akcja ratunkowa z udziałem straży pożarnej, zespołów ratownictwa medycznego i policji. Droga krajowa nr 55 została zablokowana, a kierowcy powinni przygotować się na duże utrudnienia, które mogą potrwać jeszcze przez dłuższy czas.

