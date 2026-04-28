Te kraje Polacy wybierają na majówkę. Ryanair ujawnił dane rezerwacyjne

Anastazja Lisowska
2026-04-28 8:23

Zbliżający się długi weekend to doskonała okazja do podróży, a wielu Polaków stawia na loty do najcieplejszych zakątków Europy. Przewoźnik Ryanair przeanalizował własne systemy biletowe i wskazał najpopularniejsze kierunki. Gdzie spotkamy najwięcej rodaków na początku maja?

Bergamo

i

Ulubione kierunki Polaków na majówkę. Dominują city breaki

Irlandzki przewoźnik lotniczy Ryanair udostępnił najnowsze dane ze swoich systemów, podsumowując rezerwacje biletów na przełom kwietnia i maja. Firma regularnie monitoruje preferencje turystyczne, co pozwala precyzyjnie określić plany wyjazdowe obywateli naszego kraju. Tegoroczne statystyki wskazują jednoznacznie, że rodacy preferują pewne, słoneczne regiony oraz szybkie wypady w formacie city break.

Włochy królują w zestawieniu Ryanair. Tam poleci najwięcej Polaków

Raport przewoźnika nie pozostawia wątpliwości – absolutnym hitem tegorocznego długiego weekendu jest słoneczna Italia. Aż 42 procent klientów linii Ryanair spędzi początek maja we Włoszech. To niekwestionowany faworyt całego rankingu. Poniżej prezentujemy najchętniej wybierane włoskie miasta:

  • Mediolan, 24 proc. turystów,
  • Rzym z wynikiem 13 proc.,
  • Bari, wybrane przez 10 proc. podróżnych,
  • Wenecja, do której uda się 7 proc. osób,
  • Piza oraz Katania (każde z tych miast osiągnęło po 6 proc.).

Hiszpania i inne południowe hity. Polacy stawiają na słońce

Drugą pozycję w turystycznym zestawieniu zajęła Hiszpania. Loty na Półwysep Iberyjski zarezerwowało 20 procent wyjeżdżających z kraju. Podobnie jak w przypadku Włoch, największym zainteresowaniem cieszą się tam ciepłe aglomeracje, gwarantujące optymalne warunki do odpoczynku.

Wśród hiszpańskich hitów znalazły się:

  • Alicante na czele (25 proc.),
  • Malaga z 19-procentowym udziałem,
  • Majorka, która skusiła 16 proc. pasażerów,
  • Barcelona osiągająca 10 proc.,
  • Walencja zamykająca pierwszą piątkę (8 proc.).

Oprócz hiszpańskich i włoskich miast obywatele Polski decydują się również na inne destynacje w basenie Morza Śródziemnego. W statystykach pojawiły się takie państwa jak:

  • Grecja – 8 proc. wyjazdów,
  • Chorwacja – 6 proc. wyjazdów,
  • Malta – 5 proc. wyjazdów.

Eksperci branżowi zauważają wyraźny wzrost zainteresowania Maltą, która z każdym kolejnym sezonem gości coraz więcej polskich turystów. Jak zaznaczyła w komunikacie Alicja Wójcik-Gołębiowska reprezentująca linię Ryanair, długi majowy weekend charakteryzuje się przede wszystkim dynamicznymi i organizowanymi spontanicznie wycieczkami.

Z analizy danych rezerwacyjnych Ryanair wynika, że w czasie tegorocznej majówki Polacy ponownie stawiają głównie na południowe city-breaki, a prym wiodą Włochy i Hiszpania. Z każdym rokiem coraz więcej Polaków kieruje się na Maltę – która od kilku sezonów cieszy się rosnącą popularnością. Przedłużony weekend majowy to idealna okazja na spontaniczny europejski city-break, więc zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej siatki połączeń i rezerwowania europejskiej majówki z Ryanair - relacjonowała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.

