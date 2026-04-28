Te kraje Polacy wybierają na majówkę. Ryanair ujawnił dane rezerwacyjne

Ulubione kierunki Polaków na majówkę. Dominują city breaki

Irlandzki przewoźnik lotniczy Ryanair udostępnił najnowsze dane ze swoich systemów, podsumowując rezerwacje biletów na przełom kwietnia i maja. Firma regularnie monitoruje preferencje turystyczne, co pozwala precyzyjnie określić plany wyjazdowe obywateli naszego kraju. Tegoroczne statystyki wskazują jednoznacznie, że rodacy preferują pewne, słoneczne regiony oraz szybkie wypady w formacie city break.

Włochy królują w zestawieniu Ryanair. Tam poleci najwięcej Polaków

Raport przewoźnika nie pozostawia wątpliwości – absolutnym hitem tegorocznego długiego weekendu jest słoneczna Italia. Aż 42 procent klientów linii Ryanair spędzi początek maja we Włoszech. To niekwestionowany faworyt całego rankingu. Poniżej prezentujemy najchętniej wybierane włoskie miasta:

Mediolan, 24 proc. turystów,

Rzym z wynikiem 13 proc.,

Bari, wybrane przez 10 proc. podróżnych,

Wenecja, do której uda się 7 proc. osób,

Piza oraz Katania (każde z tych miast osiągnęło po 6 proc.).

Hiszpania i inne południowe hity. Polacy stawiają na słońce

Drugą pozycję w turystycznym zestawieniu zajęła Hiszpania. Loty na Półwysep Iberyjski zarezerwowało 20 procent wyjeżdżających z kraju. Podobnie jak w przypadku Włoch, największym zainteresowaniem cieszą się tam ciepłe aglomeracje, gwarantujące optymalne warunki do odpoczynku.

Wśród hiszpańskich hitów znalazły się:

Alicante na czele (25 proc.),

Malaga z 19-procentowym udziałem,

Majorka, która skusiła 16 proc. pasażerów,

Barcelona osiągająca 10 proc.,

Walencja zamykająca pierwszą piątkę (8 proc.).

Oprócz hiszpańskich i włoskich miast obywatele Polski decydują się również na inne destynacje w basenie Morza Śródziemnego. W statystykach pojawiły się takie państwa jak:

Grecja – 8 proc. wyjazdów,

Chorwacja – 6 proc. wyjazdów,

Malta – 5 proc. wyjazdów.

Eksperci branżowi zauważają wyraźny wzrost zainteresowania Maltą, która z każdym kolejnym sezonem gości coraz więcej polskich turystów. Jak zaznaczyła w komunikacie Alicja Wójcik-Gołębiowska reprezentująca linię Ryanair, długi majowy weekend charakteryzuje się przede wszystkim dynamicznymi i organizowanymi spontanicznie wycieczkami.

Z analizy danych rezerwacyjnych Ryanair wynika, że w czasie tegorocznej majówki Polacy ponownie stawiają głównie na południowe city-breaki, a prym wiodą Włochy i Hiszpania. Z każdym rokiem coraz więcej Polaków kieruje się na Maltę – która od kilku sezonów cieszy się rosnącą popularnością. Przedłużony weekend majowy to idealna okazja na spontaniczny europejski city-break, więc zachęcamy do skorzystania z naszej bogatej siatki połączeń i rezerwowania europejskiej majówki z Ryanair - relacjonowała Alicja Wójcik-Gołębiowska, Head of Comms CEE & Baltics w Ryanair.

