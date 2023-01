Helikopter runął na ziemię, pilot nie żyje. Prokuratura wszczęła śledztwo

To on szukał w stawach ciała Iwony Wieczorek! Płetwonurek Maciej Rokus pomógł odnaleźć Tylman i Woźniaka-Staraka

Prokuratura wyjaśnia sprawę katastrofy helikoptera

"Prokuratura Okręgowa w Gdańsku przejęła postępowanie do dalszego prowadzenia" - przekazała rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gdańsku prok. Grażyna Wawryniuk. Dodała, że śledztwo jest prowadzone w sprawie wypadku komunikacyjnego w ruchu powietrznym, w którym zginęła jedna osoba. "Śledczy biorą pod uwagę czynnik ludzki, awarię maszyny bądź usterkę" - przekazała w piątek, 13 stycznia.

Katastrofa lotnicza na Pomorzu

Do wypadku helikoptera doszło we wtorek, 10 stycznia, w okolicach Leśnej Jani w powiecie starogardzkim. Policjanci tego dnia otrzymali zgłoszenie o zaginięciu 51-letniego mieszkańca gminy Smętowo Graniczne, który ok. godz. 13 wystartował z terenu prywatnego zielono czarnym helikopterem i odleciał w nieznanym kierunku.

W poszukiwaniach mężczyzny brali udział funkcjonariusze policji oraz śmigłowiec SAR skierowany przez Polską Agencję Żeglugi Powietrznej. Po godz. 21 policjanci otrzymali informację o odnalezieniu rozbitego helikoptera w kompleksie leśnym w pobliżu miejscowości Leśna Jania. Wewnątrz znaleziono zwłoki 51-letniego pilota.

Prokurator Grażyna Wawryniuk przekazała, że w piątek, 13 stycznia, w Zakładzie Medycyny Sądowej w Gdańsku została przeprowadzona sekcja zwłok pilota.

Na miejscu wypadku, poza policjantami i prokuratorami, pracowało dwóch ekspertów Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Przewodniczący PKBWL Bogusław Trela w środę (11 stycznia), w rozmowie z PAP powiedział, że zostały wykonane oględziny miejsca zdarzenia i śmigłowca. Ponadto przedstawiciele Komisji zabezpieczyli dokumentację i dane świadków. Rozpoczęła się również analiza zebranych materiałów.

"Najbliższe oficjalne wiadomości będą podane do publicznej wiadomości po 30 dniach od daty zaistnienia zdarzenia, powstanie wówczas tzw. raport wstępny" - zaznaczył w środę Trela. Podkreślił także, że helikopter, który rozbił się we wtorek w powiecie starogardzkim, to ultralekki śmigłowiec YoYo.

Nieoficjalnie wiadomo, że 51-letni pilot, który zginął w wypadku, był lokalnym przedsiębiorcą - współwłaścicielem firmy ze Smętowa Granicznego zajmującej się m.in. usługami transportowymi.