Jak zgubić dziecko na plaży? Właśnie tak! Szokujące sceny znad Bałtyku: „Opamiętajcie się!”

Jedna chwila wystarczy, by doszło do tragedii. Dramatyczne chwile nad Bałtykiem

W starciu z żywiołem nie mamy najmniejszych szans – przekonujemy się o tym każdego roku. Według statystyk policji, od 1 stycznia do 31 maja 2026 roku w całej Polsce utonęło już 65 osób. Niebezpieczeństwo czyha nie tylko nad jeziorami i zalewami. Równie zdradliwe potrafi być Morze Bałtyckie, które każdego lata zbiera tragiczne żniwo.

Przypomnijmy, że pod koniec czerwca do dramatu doszło na jednej z nadmorskich plaż. W rejonie zejścia nr 21 bliscy 74-letniego turysty z województwa mazowieckiego zaalarmowali ratowników, gdy zauważyli, że mężczyzna zniknął pod powierzchnią wody i przez dłuższy czas nie wypływał. Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Mężczyznę odnaleziono w morzu i przetransportowano na brzeg, gdzie ratownicy od razu rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Mimo długiej i intensywnej walki o jego życia nie udało się go uratować. Przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon 74-latka.

„Jak zgubić dziecko na plaży?” Mocny apel dyrektora Morskiej Służby Ratownictwa po tym, co zobaczył

Wbrew pozorom Bałtyk potrafi być niezwykle niebezpieczny. To morze o krótkiej i stromej fali, która podczas sztormu osiąga zazwyczaj do 5 metrów wysokości, a w skrajnych przypadkach nawet 10 metrów. Fale są wtedy gwałtowne, nieuporządkowane i nadbiegają z różnych kierunków. Nawet stojąc w płytkiej wodzie, tuż przy brzegu, możemy zostać porwani przez silny przybój i zniesieni wiele metrów dalej. Nic więc dziwnego, że ratownicy apelują o zachowanie szczególnej ostrożności. Niestety, nie wszyscy stosują się do zasad bezpieczeństwa, co wyraźnie zauważył w sobotę, 5 lipca, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Sebastian Kluska.

- Wychodzę rano z domu, patrzę na aurę dookoła i myślę sobie że to będzie spokojny dla nas dzień. No i nic bardziej mylnego. Pojechałem na plażę wieje 6 B stan morza 3-4 B czerwona flaga. No i kapiących się nie brakuje – relacjonował w mediach społecznościowych Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Czerwona flaga wywieszona na kąpielisku oznacza bezwzględny zakaz wchodzenia do wody. To sygnał od ratowników, że warunki są na tyle niebezpieczne, iż kąpiel może stanowić zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia. Mimo tego, jak widać na opublikowanych przez Sebastiana Kluskę nagraniach, niektórzy plażowicze całkowicie ignorują ten zakaz.

- Kobieta maszeruje z partnerem z tyłu dziecko, wchodzi co chwila bez kontroli do wody. Jak zgubić dziecko na plaży? No właśnie tak. Jak stracić dziecko na zawsze, również jest to doskonała metoda. Kochani opamiętajcie się – apeluje w mediach społecznościowych dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa.

Wychodzę rano z domu, patrzę na aurę dookoła i myślę sobie że to będzie spokojny dla nas dzień. No i nic bardziej mylnego. Pojechałem na plażę wieje 6 B stan morza 3-4 B czerwona flaga 🚩 no i kapiących się nie brakuje film 1, ale drugi i trzeci jeszcze lepszy. Kobieta maszeruje… pic.twitter.com/5OsT4hqdee— Sebastian Kluska (@KluskaSebastian) July 5, 2026

Czerwone flagi na niemal 140 plażach w ubiegły weekend! Ratownicy przypominają

Warto dodać, że z powodu wysokich fal i silnych prądów w niedzielę, 5 lipca 2026 roku, czerwone flagi zakazujące wchodzenia do wody powiewały na blisko 140 kąpieliskach nad Bałtykiem, w tym również na Pomorzu i w Trójmieście. Warto pamiętać, że pogoda nad polskim morzem potrafi zmieniać się bardzo dynamicznie, dlatego sytuacja na kąpieliskach może ulec zmianie nawet w ciągu kilku godzin. Przed wejściem do wody należy zawsze sprawdzić oznakowanie na plaży, stosować się do poleceń ratowników oraz śledzić aktualne komunikaty dotyczące stanu kąpielisk.

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