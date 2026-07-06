Koszenie trawy w niedziele grzechem? Ksiądz zareagował

Niedziela to dla wielu osób jedyny taki dzień w tygodniu, kiedy pojawia się wolna chwila na obowiązki domowe, w tym np. na koszenie trawy. Nic więc dziwnego, że właśnie wtedy na wielu podwórkach słychać dźwięk kosiarek. Okazuje się jednak, że osoby wierzące nie powinny podejmować się takich prac tego dnia. Ma to związek z trzecim przykazaniem Dekalogu: pamiętaj abyś dzień święty święcił.

Daniel Wachowiak krytykuje koszenie trawy w niedzielę przez wiernych

O tej kwestii już w 2025 roku przypomniał ksiądz Daniel Wachowiak, który opublikował w social mediach wpis, gdzie krytykuje koszenie trawy w niedzielę przez katolików. Pisał wówczas o braku kultury i wyczucia.

Niewiarygodne. Pierwsza od dawna niedziela, gdzie jest ciepło. I co? Dzień Pański - kosiarki w ruchu. Nie dość, że to grzech, to jednocześnie brak kultury i wyczucia - napisał duchowny w social mediach w 2025 roku.

Reakcja na wpis księdza

Oczywiście pod postem duchownego szybko pojawiło się mnóstwo reakcji. Co ciekawe, zareagował nawet Roman Giertych, który napisał:

W dawnych kulturach, gdy większość ludzi pracowała na roli (zarówno szlachta jak i chłopi), praca ta w niedzielę była uważana za naruszenie przykazania: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Dzisiaj to święcenie niedzieli zależy od kontekstu społecznego. Proszę nie wprowadzać ludzi w poczucie grzechu, bo nie ma ksiądz ku temu żadnych uprawnień. Wiążecie ludziom ciężary wielkie, a sami palcem ich nie dotykacie

Podobne stanowisko do całej sytuacji przyjęła także m.in. Anna Maria Żukowska, która napisała następująco komentarz:

Nie każdy jest katolikiem.

Jak więc widać, nie dla każdej osoby koszenie trawy w niedzielę będzie grzechem. Dla wielu to po prostu odpoczynek w jedynym wolnym dniu w tygodniu.