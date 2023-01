Jasnowidz Jackowski o przyszłości Kaczyńskiego. Przekazał złe wieści

Krzysztof Jackowski jest najbardziej rozpoznawalnym jasnowidzem we współczesnej Polsce. Jego wizji przyszłości słuchają setki tysięcy osób, które chcą poznać treść przepowiedni. Jaki będzie 2023 rok? Zapytaliśmy o to w trakcie spotkania z jasnowidzem Jackowskim. Tylko "Super Expressowi" zdradził, co czeka Polskę w 2023 roku.

Polityczna zawierucha. „Kaczyński będzie głaskał swojego kota”

Najsłynniejszy Polski jasnowidz jest pewny, że mimo zapowiedzi i terminu konstytucyjnego w 2023 roku nie będzie wyborów parlamentarnych.

- Coś się stanie takiego, że nie będzie wyborów. To będzie sytuacja nadzwyczajna. Stan wojenny. Stan wyjątkowy. Nie będzie rządził nami rzad tylko Komisja Tymczasowa – właśnie to zobaczył w swojej wizji Jackowski.

Jasnowidz zdradza, że nadchodzący rok dla Kaczyńskiego nie będzie łaskawy.

- Czeka go upokorzenie. To upokorzenie przyniesie mu jego własny rząd. Ludzie ocenią to wszystko i przejrzą na oczy. Będzie za późno - przepowiada jasnowidz Jackowski. Wie też co po tym będzie robił prezes PiS-u: - Będzie głaskał swojego kota – zapewnia.

