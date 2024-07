Jeździ na torze Formuły 1. Jest jedynym Polakiem w tym miejscu

- Praca na torze jest spełnieniem moich marzeń. Tak naprawdę pracę na torze F1 dostałem dzięki determinacji i uporowi w dążeniu do celu. To niesamowite, że mogę dzielić się emocjami z odwiedzającymi tor, pokazać im namiastkę wyścigowych przeżyć. Coraz więcej osób chce spróbować swoich sił za kierownicą. Kluczowe jest zadbanie z mojej strony o ich bezpieczeństwo. Czuję się wtedy naprawdę spełniony. Jestem pierwszym polskim instruktorem na torze od jego powstania. Co więcej, praca ta doskonale przygotowuje mnie do nadchodzącego sezonu zawodniczego w Polsce – opowiada Sebastian Matuszewski, 27-letni Gdynianin, kierowca wyścigowy.źródło: gdynia.pl