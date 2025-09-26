Ogromne wyróżnienie dla katechetki z Tczewa. Wystąpi w Mszy świętej celebrowanej przez papieża

Anna Tusznio katechizuje od 2000 roku. Ten czas poświeciła na pracę z młodzieżą i dziećmi w Szkole Podstawowej nr 10 w Tczewie, w województwie pomorskim. Przez ostatni rok posługiwała też w rzymskiej parafii św. Stanisława BM. W czasie urlopu pomagała też przy porządkach archiwalnych i pełniła funkcję przewodnika w kościele św. Stanisława. - Przyjechałam specjalnie na jubileusz i ogromnie się cieszę, że będę mogła uczestniczyć we Mszy świętej i odczytać wezwania. To dla mnie ważne, bo katecheza to moja służba i powołanie - powiedziała w rozmowie z Radiem Watykańskim - Vatican News. Dodała, że często uczestniczyła w czwartkowych Mszach przy grobie św. Jana Pawła II i że to doświadczenie umacnia jej zaangażowanie.

Katechetka przygotowała modlitwę powszechną do niedzielnej liturgii przy współpracy z rektorem ks. Pawłem Ptasznikiem. Zapowiada, że słowa Ojca Świętego zabierze "w sercu" do diecezji i będzie się nimi dzielić z kolegami i parafią. "Mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu i przekażę radość całej wspólnocie szkolnej i parafialnej" - podkreśliła.

W jej szkole wiele osób wie o jej wyjeździe na jubileusz do Rzymu. - Cieszą się razem ze mną, że dostąpiłam takiego zaszczytu i mam nadzieję, że sprostam temu zadaniu – dodaje katechetka.

Odnosząc się do sytuacji katechetów w Polsce i miejsca katechezy, Anna Tusznio przyznała, że wobec wielu zmian spodziewała się większego dystansu wobec tych zajęć. Tymczasem w jej szkole nie nastąpił masowy odpływ uczniów ani nie ma negatywnego nastawienia rodziców. To jej zdaniem znak, że praca katechetyczna pozostaje ceniona i ważna.

Jubileusz Katechetów w Watykanie z udziałem 20 tysięcy pielgrzymów, w tym kilkuset Polaków, potrwa od 26 do 28 września. Podczas niedzielnej Mszy świętej celebrowanej przez Papieża Leona XIV 39 nowych katechetów otrzyma krzyż jako znak swojego powołania.

autor: Tomasz Zielenkiewicz